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Posted 7 ноября, 02:41

Published 7 ноября, 02:41

Modified 7 ноября, 02:43

Updated 7 ноября, 02:43

Двойник Путина

«Владимир Путин» приедет поздравить жителей Новосибирска с Новым годом

7 ноября 2024, 02:41
Фото: Avito. Двойник Путина

«Владимир Путин» лично поздравит жителей Новосибирска на Новый год за 20 тысяч

Жителям Новосибирска предлагают заплатить за новогоднее поздравление от Владимира Путина — правда, фейкового.

Объявление с необычной услугой появилось на Avito. Актерское агентство готово предоставить на мероприятие любого типа — день рождения, корпоратив, свадьбу и выпускной двойника президента России. Судя по фото, мужчина действительно частично похож на Владимира Путина. Причём, судя по описанию, в таком образе актер работает уже более 17 лет.

«Его рост, походкa, мимикa, голoc — все имеет близкоe сходство c президентом. Василий — актер не юмористического характера, создаст ощущение присутствия первого лица на вашем празднике», — гласит объявление.

В агентстве отмечают, что формат общения с «президентом» заказчик может выбрать самостоятельно. Двойник Путина может принять участие в фотосессии, выступить с поздравительной речью или подготовить специальный номер, который будет разработан под события заказчика. Также в объявлении сказано о великолепном владении актера английским языком. Поэтому его можно приглашать в том числе на международные праздники.

Актер в образе ПутинаАктер в образе Путина
Актер в образе ПутинаАктер в образе Путина
Актер в образе ПутинаАктер в образе Путина
Актер в образе ПутинаАктер в образе Путина
Актер в образе Путина. Фото: Avito

За поздравление от президента в агентстве просят от 20 тысяч рублей. Точная цена обговаривается индивидуально и будет зависеть от типа мероприятия и длительности работы актера.

Отметим, что живет мужчина в Новосибирске. До работы двойником президента у него был свой бизнес по торговле мехом. Во время одного из ужинов с подругой и ее маленьким сыном, ребенок увидел Путина по телевизору и отметил сходство со знакомым матери. После этого он регулярно выступал как Путин в некоторых компаниях и зарабатывал на фото с туристами на Красой площади, однако вернулся в Новосибирск из-за недостаточного заработка.

Владимиру Путину — 72: как президент празднует день рождения
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