«Владимир Путин» приедет поздравить жителей Новосибирска с Новым годом

Отметим, что живет мужчина в Новосибирске. До работы двойником президента у него был свой бизнес по торговле мехом. Во время одного из ужинов с подругой и ее маленьким сыном, ребенок увидел Путина по телевизору и отметил сходство со знакомым матери. После этого он регулярно выступал как Путин в некоторых компаниях и зарабатывал на фото с туристами на Красой площади, однако вернулся в Новосибирск из-за недостаточного заработка.