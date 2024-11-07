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Posted 7 ноября, 10:39

Published 7 ноября, 10:39

Modified 7 ноября, 10:41

Updated 7 ноября, 10:41

Самокаты в Новосибирске

Власти Новосибирска предложили горожанам высказать мнение об электросамокатах

7 ноября 2024, 10:39
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Самокаты в Новосибирске
В Новосибирске запустили опрос на тему использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Опрос доступен на портале «Госуслуги» и на официальном сайте администрации города.

Инициаторы анкетирования хотят узнать мнение горожан о том, где электросамокаты могут передвигаться, нужна ли им отдельная инфраструктура и как ограничить их скорость для безопасности всех участников движения. Среди предложенных вариантов скоростных лимитов: 10, 15 или 20 км/ч. Горожанам также предлагают высказать мнение о необходимости возрастных ограничений и присвоения регистрационных номеров для электросамокатов, а также о создании «медленных зон» в парках и скверах, где движение на этих средствах передвижения будет ограничено.

Как отметили представители мэрии, полученные данные планируется использовать для разработки более детальных рекомендаций на федеральном уровне. Сейчас в правительстве обсуждаются вопросы о введении возрастных ограничений для самокатчиков и о необходимости получения прав для вождения СИМ.

На улицах Новосибирска электросамокаты уже стали повседневным транспортом, что влечет за собой ряд проблем. С ростом популярности кикшеринга возникают конфликты между самокатчиками и пешеходами, самокатчиками и водителями.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Электросамокаты#Кикшеринг#Безопасность#Опрос#Инфраструктура
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