Власти Новосибирска предложили горожанам высказать мнение об электросамокатах

Инициаторы анкетирования хотят узнать мнение горожан о том, где электросамокаты могут передвигаться, нужна ли им отдельная инфраструктура и как ограничить их скорость для безопасности всех участников движения. Среди предложенных вариантов скоростных лимитов: 10, 15 или 20 км/ч. Горожанам также предлагают высказать мнение о необходимости возрастных ограничений и присвоения регистрационных номеров для электросамокатов, а также о создании «медленных зон» в парках и скверах, где движение на этих средствах передвижения будет ограничено.