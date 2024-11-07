Врач перечислила наиболее редкие и опасные виды аллергии

Posted 7 ноября, 18:10
Published 7 ноября, 18:10
Modified 7 ноября, 18:13
Updated 7 ноября, 18:13
По словам аллерголога, кандидата медицинских наук Златы Ермаковой, аллергией на пыльцу страдают до 30% людей, что вызывает чихание и зуд. Аллергия на шерсть животных встречается у 10-20% людей и может провоцировать развитие астмы, пишет pravda.ru. Пищевая аллергия наблюдается примерно у 6-8% детей и 4% взрослых. Наиболее часто молоко, яйца, орехи и рыба вызывают высыпания, кожный зуд, а иногда и анафилактический шок.
«Среди редких аллергий выделяются аквагенная крапивница, при которой появляется сыпь на коже при контакте с водой. Хотя точные цифры о её распространённости неизвестны, случаи фиксируются в единичных процентах», — рассказала Ермакова РИАМО.
Также, по её словам, у 1-6% людей может развиваться аллергия на холод или солнечный свет. Современная медицина позволяет эффективно бороться с любыми видами аллергии и снижать риски осложнений. Знание о своих предрасположенностях может спасти жизнь и предотвратить серьёзные последствия.