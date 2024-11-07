Врач перечислила наиболее редкие и опасные виды аллергии

По словам аллерголога, кандидата медицинских наук Златы Ермаковой, аллергией на пыльцу страдают до 30% людей, что вызывает чихание и зуд. Аллергия на шерсть животных встречается у 10-20% людей и может провоцировать развитие астмы, пишет pravda.ru. Пищевая аллергия наблюдается примерно у 6-8% детей и 4% взрослых. Наиболее часто молоко, яйца, орехи и рыба вызывают высыпания, кожный зуд, а иногда и анафилактический шок.