Японский посол назвал условие обсуждения мирного договора с Россией

Posted 7 ноября, 05:44
Published 7 ноября, 05:44
Modified 7 ноября, 05:44
Updated 7 ноября, 05:44
Правительство Японии надеется, что российские власти также готовы к его обсуждению. Муто добавил, что инициатором диалога могут выступить обе стороны.
«[Мешает] конфликт на Украине… Нужно преодоление конфликта и установление мира вокруг России», — подчеркнул посол.
В настоящее время Россия и Япония не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причина — затянувшийся спор о Южных Курилах, сообщает 360.ru.