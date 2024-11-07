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Posted 7 ноября, 05:44

Published 7 ноября, 05:44

Modified 7 ноября, 05:44

Updated 7 ноября, 05:44

Японский посол назвал условие обсуждения мирного договора с Россией

7 ноября 2024, 05:44
Мирный договор между Японией и Россией могут подписать после окончания украинского конфликта. Об этом Life.ru заявил японский посол в Москве Акира Муто.

Правительство Японии надеется, что российские власти также готовы к его обсуждению. Муто добавил, что инициатором диалога могут выступить обе стороны.

«[Мешает] конфликт на Украине… Нужно преодоление конфликта и установление мира вокруг России», — подчеркнул посол.

В настоящее время Россия и Япония не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причина — затянувшийся спор о Южных Курилах, сообщает 360.ru.

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