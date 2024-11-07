Жители Новосибирска пожаловались на горящие бараки вокруг ЖК

Posted 7 ноября, 12:43
Published 7 ноября, 12:43
Modified 7 ноября, 13:02
Updated 7 ноября, 13:02
Речь идет о ЖК «Тихвинский». Как говорят местные жители, вокруг новостроек есть бараки. Они периодически горят на протяжении 10 лет.
Старые дома признаны аварийными еще в 2013 и в 2018 году. Один до сих пор не расселен. В пустых бараках маргиналы устраивают ночлежки.
Больше всего новосибирцы опасаются за свою жизнь, пишет Сиб.фм. Соседние дома покрыты копотью. Когда бараки горят, то становится трудно дышать на территории ЖК. Как уточнили в мэрии, снесут бараки только после судебных споров, без конкретной даты.