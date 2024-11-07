Жители Новосибирска пожаловались на горящие бараки вокруг ЖК

Больше всего новосибирцы опасаются за свою жизнь, пишет Сиб.фм. Соседние дома покрыты копотью. Когда бараки горят, то становится трудно дышать на территории ЖК. Как уточнили в мэрии, снесут бараки только после судебных споров, без конкретной даты.