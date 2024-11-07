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Posted 7 ноября, 12:43

Published 7 ноября, 12:43

Modified 7 ноября, 13:02

Updated 7 ноября, 13:02

Бараки горят

Жители Новосибирска пожаловались на горящие бараки вокруг ЖК

7 ноября 2024, 12:43
Фото: 1MI. Бараки горят
Новосибирцы пожаловались, что вокруг их жилищного комплекса постоянно горят бараки.

Речь идет о ЖК «Тихвинский». Как говорят местные жители, вокруг новостроек есть бараки. Они периодически горят на протяжении 10 лет.

Старые дома признаны аварийными еще в 2013 и в 2018 году. Один до сих пор не расселен. В пустых бараках маргиналы устраивают ночлежки.

Больше всего новосибирцы опасаются за свою жизнь, пишет Сиб.фм. Соседние дома покрыты копотью. Когда бараки горят, то становится трудно дышать на территории ЖК. Как уточнили в мэрии, снесут бараки только после судебных споров, без конкретной даты.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Пожар#Дом#Бараки
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