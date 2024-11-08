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Posted 8 ноября, 10:43

Published 8 ноября, 10:43

Modified 8 ноября, 10:46

Updated 8 ноября, 10:46

В Новосибирской области 36 человек утонули за купальный сезон

36 человек утонули в Новосибирской области — среди них 11 детей

8 ноября 2024, 10:43
Фото: 1MI.

В Новосибирской области 36 человек утонули за купальный сезон

В Новосибирской области завершено плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на котором подвели окончательные итоги купального сезона 2024 года. За сезон в регионе произошло 39 инцидентов на воде.

В этом году на водоемах области произошло 39 инцидентов, утонуло 36 человек, включая 11 детей. В сравнении с прошлым годом общее число погибших сократилось на 23%, однако количество детских смертей увеличилось на три случая. Спасатели также сообщили о 69 случаях оказания помощи и спасении четырех человек, попавших в беду на воде.

В ходе анализа установлено, что официальные пляжи и оборудованные зоны отдыха остаются безопасными: на них не зафиксировано ни одного инцидента, что подтверждает важность наличия спасательных постов и патрулирования. Из общего числа происшествий все трагедии произошли в местах, не предназначенных для купания. Как пояснили спасатели, дети, потерявшие жизнь, находились либо без присмотра взрослых, либо одни у водоемов.

Среди причин гибели на воде также отмечены медицинские факторы. Летом в регионе наблюдалась аномальная жара, при этом вода оставалась прохладной. По данным МЧС, при резком погружении разгоряченного тела в прохладную воду может возникнуть спазм сердечно-сосудистой системы, приводящий к потере сознания и смерти. Такие случаи зарегистрированы у 29 человек, среди которых пять детей.

Одним из ключевых вопросов заседания стала нехватка спасательных постов в местах отдыха. По данным МЧС, в этом году в регионе было выставлено 66 спасательных постов — лишь половина от рекомендуемого количества. Этого недостаточно для обеспечения полной безопасности.

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