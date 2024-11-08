36 человек утонули в Новосибирской области — среди них 11 детей

В ходе анализа установлено, что официальные пляжи и оборудованные зоны отдыха остаются безопасными: на них не зафиксировано ни одного инцидента, что подтверждает важность наличия спасательных постов и патрулирования. Из общего числа происшествий все трагедии произошли в местах, не предназначенных для купания. Как пояснили спасатели, дети, потерявшие жизнь, находились либо без присмотра взрослых, либо одни у водоемов.