Аварийные отключения электричества и отопления — называем адреса в Новосибирске

Что касается электроэнергии, то она отсутствует в 17 домах. Света нет в Дзержинском районе на Айвазовской и Малой Айвазовской улицах. Отключение аварийное, а восстановить все обещают ближе к обеденному времени. Также электричества нет в домах на Волочаевской улице и Новороссийской, переулке Дежнева, улице Грекова.