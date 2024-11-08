Аварийные отключения электричества и отопления — называем адреса в Новосибирске

Posted 8 ноября, 05:29
Published 8 ноября, 05:29
Modified 8 ноября, 05:31
Updated 8 ноября, 05:31
В Новосибирске сохраняется неблагоприятная погода. В городе бушует сильный ветер, метель. Совпадение или нет, но в этот период в областной столице в некоторых домах отсутствует отопление и электричество.
Отопления нет в Первомайском районе на улице 1-й Механической. Дефект восстановят только к 20 часам. Остывшие батареи и в домах Кировского района на улицах Мира, Ватутина. Здесь тепло обещают вернуть к 17 часам.
Что касается электроэнергии, то она отсутствует в 17 домах. Света нет в Дзержинском районе на Айвазовской и Малой Айвазовской улицах. Отключение аварийное, а восстановить все обещают ближе к обеденному времени. Также электричества нет в домах на Волочаевской улице и Новороссийской, переулке Дежнева, улице Грекова.