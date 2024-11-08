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Posted 8 ноября, 05:29

Published 8 ноября, 05:29

Modified 8 ноября, 05:31

Updated 8 ноября, 05:31

В домах нет света

Аварийные отключения электричества и отопления — называем адреса в Новосибирске

8 ноября 2024, 05:29
Фото: 1MI. В домах нет света

В Новосибирске десятки домов остались без отопления и горячей воды в холод

В Новосибирске аварийно отключили отопление и электричество в домах разных районов, о чем свидетельствует карта портала «Мой Новосибирск».

В Новосибирске сохраняется неблагоприятная погода. В городе бушует сильный ветер, метель. Совпадение или нет, но в этот период в областной столице в некоторых домах отсутствует отопление и электричество.

Отопления нет в Первомайском районе на улице 1-й Механической. Дефект восстановят только к 20 часам. Остывшие батареи и в домах Кировского района на улицах Мира, Ватутина. Здесь тепло обещают вернуть к 17 часам.

Что касается электроэнергии, то она отсутствует в 17 домах. Света нет в Дзержинском районе на Айвазовской и Малой Айвазовской улицах. Отключение аварийное, а восстановить все обещают ближе к обеденному времени. Также электричества нет в домах на Волочаевской улице и Новороссийской, переулке Дежнева, улице Грекова.

Когда включат отопление и горячую воду в Новосибирске — сроки и даты
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Улицы#Отопление#Районы#Электричество#Ветер#Метель
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