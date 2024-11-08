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Posted 8 ноября, 01:51

Published 8 ноября, 01:51

Modified 8 ноября, 01:53

Updated 8 ноября, 01:53

Женщина заболела

Беременная туристка из Новосибирска заразилась вирусом Коксаки

8 ноября 2024, 01:51
Фото: Изображение Midjourney. Женщина заболела
Опасным вирусом Коксаки заразилась будущая мать из Новосибирска, о чем рассказала сама сибирячка.

Произошло все в сентябре. Женщина поехала отдыхать в Турцию. В один момент она плохо себя почувствовала.

У нее появились симптомы в виде температуры, больного горла, насморка и сыпи. Она пошла в местную клинику, имея страховку туриста. Врачи диагностировали вирус Коксаки.

Усугубляло все то, что она была в положении. Беременным нельзя принимать многие лекарства. Тогда сибирячка легла в больницу, пишет Сиб.фм. Там ее вылечили от опасной болезни. Обошлось все без последствий, в том числе для ребенка.

Вирус Коксаки приближается к Новосибирской области
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