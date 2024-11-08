Беременная туристка из Новосибирска заразилась вирусом Коксаки

Posted 8 ноября, 01:51
Published 8 ноября, 01:51
Modified 8 ноября, 01:53
Updated 8 ноября, 01:53
Произошло все в сентябре. Женщина поехала отдыхать в Турцию. В один момент она плохо себя почувствовала.
У нее появились симптомы в виде температуры, больного горла, насморка и сыпи. Она пошла в местную клинику, имея страховку туриста. Врачи диагностировали вирус Коксаки.
Усугубляло все то, что она была в положении. Беременным нельзя принимать многие лекарства. Тогда сибирячка легла в больницу, пишет Сиб.фм. Там ее вылечили от опасной болезни. Обошлось все без последствий, в том числе для ребенка.