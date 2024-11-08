Диетолог рассказала, как отказаться от сладкого и острого без последствий

Диетолог Полина Журавлева в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей назвала несколько правил для того, чтобы слезть с сахарной иглы. По ее мнению, важно не только снизить потребление сахара, но и внедрить полезные привычки, которые помогут обмануть мозг.