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Posted 8 ноября, 07:53

Published 8 ноября, 07:53

Modified 8 ноября, 07:53

Updated 8 ноября, 07:53

Диетолог рассказала, как отказаться от сладкого и острого без последствий

Диетолог рассказала, как отказаться от сладкого и острого без последствий

8 ноября 2024, 07:53
Фото: 1MI.
Чем больше сладкого мы потребляем, тем сильнее наша тяга к нему. Это вызвано простой, но мощной биохимией: сахар стимулирует мозговую систему вознаграждения, выбрасывая гормон удовольствия дофамин, который усиливает желание повторять эту приятную реакцию.

Диетолог Полина Журавлева в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей назвала несколько правил для того, чтобы слезть с сахарной иглы. По ее мнению, важно не только снизить потребление сахара, но и внедрить полезные привычки, которые помогут обмануть мозг.

«Высокое потребление сахара связано с серьезными рисками для здоровья, такими, как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение состояния кожи и снижение уровня энергии. Эти последствия хорошо известны. Но даже это не пугает сладкоежек. Важно понять, что все они — настоящие наркоманы. Как и с любой зависимостью, осознание этих рисков — первый шаг на пути к здоровым изменениям, а следующим этапом может стать замена сахара более полезными альтернативами», — пояснила она.

Чтобы облегчить переход к жизни без сахара, диетолог предлагает познакомиться с сахарозаменителями, которые могут снизить тягу к сладкому, не влияя на уровень сахара в крови так сильно, как обычный сахар.

Среди них она выделила стевию, эритриол, мед и кленовый сироп.

Стевия

  • Плюсы: Натуральный продукт, не вызывает резких скачков уровня сахара в крови, не содержит калорий.
  • Минусы: Имеет специфическое послевкусие, к которому нужно привыкнуть.
    Журавлева отметила, что стевия лучше всего подойдет к выпечке или напиткам.
    «Если добавлять лишь небольшое количество — мозгу потребуется немного времени, чтобы поверить, что это действительно сладость», — отметила она.

Эритритол

  • Плюсы: Нулевой гликемический индекс, минимальное влияние на уровень инсулина, близкий к сахару вкус.
  • Минусы: В больших дозах может вызывать вздутие.
    С этим препаратом, по мнению эксперта, также нужно начинать с небольших порций, чтобы избежать дискомфорта.
    «Добавляйте его в утренние напитки, чтобы получить сладкий вкус без вреда», — советует специалист.

Мед и кленовый сироп

  • Плюсы: Содержат антиоксиданты и витамины.
  • Минусы: Высокий гликемический индекс; медленно усваиваются и поднимают уровень сахара в крови.

Полина Журавлева предлагает добавлять эти натуральные подсластители экономно, заменяя ими сахар в десертах или добавляя в кашу по утрам.

«Чтобы почувствовать сладость даже в менее сладкой пище, я советую добавить к блюдам щепотку соли или каплю лимонного сока. Это поможет сделать вкус более ярким и насыщенным, обманывая мозг, будто вы потребляете больше сахара, чем есть на самом деле. Такой прием можно использовать для подслащивания смузи, каш и даже кофе», — утверждает эксперт.

По той же схеме, Журавлева предлагает также отказаться и от острых продуктов.

Она напомнила, что зависимость от острой пищи вызвана тем, что острые продукты стимулируют выделение эндорфинов.

«В этом случае, как бы странно это ни звучало, я советую добавлять в рацион больше продуктов с натуральной сладостью — например, сладкие овощи: морковь, батат. Это поможет избежать переедания острыми блюдами, которые могут вызывать проблемы с желудком», — уверена она.

Полина Журавлева отметила, что в переходе на здоровое питание важнее всего последовательность, и на это нужно время.

Она считает, что обмануть мозг и отказаться от вредного — задача выполнимая, если заменить привычные вкусы на полезные альтернативы и уменьшить тягу к сахару с помощью простых изменений, постепенно. Резкий переход ни к чему хорошему никогда не приводит.

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