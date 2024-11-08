Диетолог рассказала, как отказаться от сладкого и острого без последствий

Posted 8 ноября, 07:53
Published 8 ноября, 07:53
Modified 8 ноября, 07:53
Updated 8 ноября, 07:53
Диетолог Полина Журавлева в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей назвала несколько правил для того, чтобы слезть с сахарной иглы. По ее мнению, важно не только снизить потребление сахара, но и внедрить полезные привычки, которые помогут обмануть мозг.
«Высокое потребление сахара связано с серьезными рисками для здоровья, такими, как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение состояния кожи и снижение уровня энергии. Эти последствия хорошо известны. Но даже это не пугает сладкоежек. Важно понять, что все они — настоящие наркоманы. Как и с любой зависимостью, осознание этих рисков — первый шаг на пути к здоровым изменениям, а следующим этапом может стать замена сахара более полезными альтернативами», — пояснила она.
Чтобы облегчить переход к жизни без сахара, диетолог предлагает познакомиться с сахарозаменителями, которые могут снизить тягу к сладкому, не влияя на уровень сахара в крови так сильно, как обычный сахар.
Среди них она выделила стевию, эритриол, мед и кленовый сироп.
Стевия
Эритритол
Мед и кленовый сироп
Полина Журавлева предлагает добавлять эти натуральные подсластители экономно, заменяя ими сахар в десертах или добавляя в кашу по утрам.
«Чтобы почувствовать сладость даже в менее сладкой пище, я советую добавить к блюдам щепотку соли или каплю лимонного сока. Это поможет сделать вкус более ярким и насыщенным, обманывая мозг, будто вы потребляете больше сахара, чем есть на самом деле. Такой прием можно использовать для подслащивания смузи, каш и даже кофе», — утверждает эксперт.
По той же схеме, Журавлева предлагает также отказаться и от острых продуктов.
Она напомнила, что зависимость от острой пищи вызвана тем, что острые продукты стимулируют выделение эндорфинов.
«В этом случае, как бы странно это ни звучало, я советую добавлять в рацион больше продуктов с натуральной сладостью — например, сладкие овощи: морковь, батат. Это поможет избежать переедания острыми блюдами, которые могут вызывать проблемы с желудком», — уверена она.
Полина Журавлева отметила, что в переходе на здоровое питание важнее всего последовательность, и на это нужно время.
Она считает, что обмануть мозг и отказаться от вредного — задача выполнимая, если заменить привычные вкусы на полезные альтернативы и уменьшить тягу к сахару с помощью простых изменений, постепенно. Резкий переход ни к чему хорошему никогда не приводит.