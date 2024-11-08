«Домклик»: В России после пика туризма снизились цены на краткосрочную аренду

Лидирующими по частоте бронирований среди популярных направлений остаются мегаполисы: Санкт-Петербург, Москва и Казань, где в осенний период цены снизились (в столице — на 8%, в Санкт-Петербурге — на 20% и в Казани — 28%). По словам директора дивизиона «Домклик» Сбера Алексея Лейпи, рынок краткосрочной аренды жилья в таких активных городах отличается резкой сезонностью. Например, в июле наблюдается пик спроса, и цены могут вырасти на 30%. При этом посуточная аренда может вырасти вновь перед Новым годом, причем еще сильнее.