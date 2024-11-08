«Домклик»: В России после пика туризма снизились цены на краткосрочную аренду

Posted 8 ноября, 07:37
Published 8 ноября, 07:37
Modified 8 ноября, 07:37
Updated 8 ноября, 07:37
В аналитическом центре сообщили, что стоимость аренды в городах России снизилась примерно на 10% относительно летних цен, установившихся в период роста туристической активности, пишет newsnn.ru.
«На июль приходится пик туризма, и собственники склонны завышать цену предложения», — пояснили в «Домклик» ситуацию с изменением стоимости аренды за период с июля по октябрь этого года.
По результатам анализа квартальной динамики эксперты «Домклик» сделали выводы о неповсеместном снижении цен на краткосрочную аренду. В частности, в Краснодаре в осенние месяцы наблюдается повышение цен на 15% в сравнении с июлем. В «Домклик» заявляют, что эта картина связана с продолжением бархатного сезона и сохранением турпотока на юге России.
Незначительный рост цен (на 4%) в середине осени наблюдался в Ростове-на-Дону и в Красноярске, а также в Калининграде, где он составил 2%. По заявлению специалистов, в этих городах рынок находится на стадии формирования и его тренды сложно понять из-за колебаний усредненных цен.
Лидирующими по частоте бронирований среди популярных направлений остаются мегаполисы: Санкт-Петербург, Москва и Казань, где в осенний период цены снизились (в столице — на 8%, в Санкт-Петербурге — на 20% и в Казани — 28%). По словам директора дивизиона «Домклик» Сбера Алексея Лейпи, рынок краткосрочной аренды жилья в таких активных городах отличается резкой сезонностью. Например, в июле наблюдается пик спроса, и цены могут вырасти на 30%. При этом посуточная аренда может вырасти вновь перед Новым годом, причем еще сильнее.
Ранее «Домклик» уже размещал публикации других исследований по теме состояния рынка краткосрочной аренды в Российской Федерации. Например, было опубликовано исследование о городах, пользующихся у туристов наибольшей популярностью, а также исследование о стоимости посуточной аренды.