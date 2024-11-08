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Posted 8 ноября, 04:13

Published 8 ноября, 04:13

Modified 8 ноября, 04:15

Updated 8 ноября, 04:15

Дома были непригодны для жилья

Глава района в Новосибирской области похитил у сирот миллионы

8 ноября 2024, 04:13
Фото: 1MI. Дома были непригодны для жилья
В Новосибирской области начнут судить главу одного из районов региона за хищение миллионов, о чем сообщили в СКР.

Произошло все в 2019 году в Венгеровском районе. Директор стройфирмы подделал документы и участвовал в аукционах по торгам как застройщик домов в селе Венгерово для детей-сирот.

На деле же в таком жилье было невозможно жить. Об этом знал и сам глава района. Он принял данные дома. Этим они совершили хищение бюджетных средств на сумму 12 млн рублей.

Преступную схему раскрыли. Главу Венгеровского района обвинили в растрате, а директора стройфирмы в пособничестве. Следователи собрали достаточно доказательств, поэтому дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Тем временем в Мошковском районе обвиняемые в мошенничестве пойдут под суд за хищение 5 млн рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Мошенничество#Дом#Хищения#Дети-сироты#Венгеровский район
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