Глава района в Новосибирской области похитил у сирот миллионы

Posted 8 ноября, 04:13
Published 8 ноября, 04:13
Modified 8 ноября, 04:15
Updated 8 ноября, 04:15
Произошло все в 2019 году в Венгеровском районе. Директор стройфирмы подделал документы и участвовал в аукционах по торгам как застройщик домов в селе Венгерово для детей-сирот.
На деле же в таком жилье было невозможно жить. Об этом знал и сам глава района. Он принял данные дома. Этим они совершили хищение бюджетных средств на сумму 12 млн рублей.
Преступную схему раскрыли. Главу Венгеровского района обвинили в растрате, а директора стройфирмы в пособничестве. Следователи собрали достаточно доказательств, поэтому дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Тем временем в Мошковском районе обвиняемые в мошенничестве пойдут под суд за хищение 5 млн рублей.