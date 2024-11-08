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Posted 8 ноября, 07:40

Published 8 ноября, 07:40

Modified 8 ноября, 07:42

Updated 8 ноября, 07:42

Ребенок выжил

Горе-мать отправили в тюрьму за выброшенного на мусорку младенца в Новосибирске

8 ноября 2024, 07:40
Фото: 1MI. Ребенок выжил
В Новосибирске вынесли приговор матери, которая бросила ребенка в мусорный бак, подробности сообщили в СКР.

Все случилось в феврале 2024 года. 22-летняя женщина родила ребенка в квартире, затем вышла на улицу и бросила его в мусорный бак.

Младенец мог погибнуть, чего и желала родительница. Мальчика спас случайный прохожий, который услышал крик. Ему вовремя оказали помощь медики и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Мать сразу же нашли. Ее обвинили в покушении на убийство ребенка. Она была под стражей. Суд вынес женщине приговор: шесть лет колонии общего режима.

Горе-мать из Новосибирской области будут судить за издевательства над детьми
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Приговор#Мать#Младенец
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