Горе-мать отправили в тюрьму за выброшенного на мусорку младенца в Новосибирске

Posted 8 ноября, 07:40
Published 8 ноября, 07:40
Modified 8 ноября, 07:42
Updated 8 ноября, 07:42
Все случилось в феврале 2024 года. 22-летняя женщина родила ребенка в квартире, затем вышла на улицу и бросила его в мусорный бак.
Младенец мог погибнуть, чего и желала родительница. Мальчика спас случайный прохожий, который услышал крик. Ему вовремя оказали помощь медики и сейчас его жизни ничего не угрожает.
Мать сразу же нашли. Ее обвинили в покушении на убийство ребенка. Она была под стражей. Суд вынес женщине приговор: шесть лет колонии общего режима.