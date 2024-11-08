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Posted 8 ноября, 12:03

Published 8 ноября, 12:03

Modified 8 ноября, 12:05

Updated 8 ноября, 12:05

Награждение Андрея Травникова

Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова наградили в Кремле

8 ноября 2024, 12:03
Фото: Владимир Городецкий / t.me. Награждение Андрея Травникова
8 ноября 2024 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников был удостоен ордена Александра Невского. Нагрду главе региона вручили в Кремле.

Торжественное вручение Ордена Александра Невского состоялось в Екатерининском зале Кремля. Почетный знак губернатору передал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, подчеркнув значимость его достижений в сфере государственного управления и многолетней службы на благо страны.

По словам представителей администрации Новосибирской области, награждение Травникова стало признанием его выдающихся заслуг и плодотворной работы на посту губернатора.

Орден Александра Невского традиционно вручают за особые личные достижения, высокие результаты в укреплении государственной структуры и общественного порядка. В числе первых с наградой губернатора поздравил сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий.

Развитие региона, спорт, рост зарплат: прямая линия губернатора Новосибирской области
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#Алина Гурицкая#Политика#Новосибирская область
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