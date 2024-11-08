Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова наградили в Кремле

Posted 8 ноября, 12:03
Published 8 ноября, 12:03
Modified 8 ноября, 12:05
Updated 8 ноября, 12:05
Торжественное вручение Ордена Александра Невского состоялось в Екатерининском зале Кремля. Почетный знак губернатору передал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, подчеркнув значимость его достижений в сфере государственного управления и многолетней службы на благо страны.
По словам представителей администрации Новосибирской области, награждение Травникова стало признанием его выдающихся заслуг и плодотворной работы на посту губернатора.
Орден Александра Невского традиционно вручают за особые личные достижения, высокие результаты в укреплении государственной структуры и общественного порядка. В числе первых с наградой губернатора поздравил сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий.