Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова наградили в Кремле

Торжественное вручение Ордена Александра Невского состоялось в Екатерининском зале Кремля. Почетный знак губернатору передал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, подчеркнув значимость его достижений в сфере государственного управления и многолетней службы на благо страны.