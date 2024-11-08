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Posted 8 ноября, 07:41

Published 8 ноября, 07:41

Modified 8 ноября, 07:43

Updated 8 ноября, 07:43

Картофельное пюре рецепт для праздника и особенного случая

Картофельное пюре на миллион: такого рецепта вы еще не готовили!

8 ноября 2024, 07:41
Фото: Изображение Midjourney. Картофельное пюре рецепт для праздника и особенного случая
В дополнение к классическому пюре со сливочным маслом мы добавляем не хитрые ингредиенты, которые по-другому раскрывают это тающее во рту удовольствие.

Это не рецепт, а настоящий подарок для праздничного стола или особенного ужина в кругу семьи. Для приготовления картофельного пюре не потребуется ничего особенного, всего лишь три новых продукта, которые вы наверняка ни разу еще не добавляли в это блюдо.

Картофельное пюре на «миллион»

Ингредиенты:

  • картофель 2 кг
  • бекон 5 ломтиков
  • 1/3 стакана измельчённого зеленого лука
  • зубчик чеснока
  • Размягченный сливочный сыр 4 столовые ложки
  • ½ стакана тёртого твердого сыра
  • ¼ чашки сметаны
  • ¼ чашки сливочного масла
  • ¼ чайной ложки соли
  • ¼ чайной ложки молотого черного перца

Как готовить:

  1. В кастрюле объёмом 3 литра отварите картофель в подсоленной кипящей воде до мягкости, слейте всю воду.
  2. Тем временем в большой сковороде обжарьте бекон на среднем огне, помешивая до хрустящей корочки, 7–10 минут. Снимите бекон шумовкой на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы он стек. На оставшемся жире поджарьте измельченный чеснок, примерно 2–3 минуты.
  3. В большой миске смешайте сливочный сыр, натертый твердый сыр, сметану и сливочное масло. Добавьте картофель и все взбейте блендером до получения однородной массы. Не переборщите с взбиванием! Приправьте пюре солью и черным перцем. Переложите картофель на сервировочное блюдо. Подавайте, посыпав беконом и зеленым луком.

Ранее мы рассказывали, какое «не сладкое» можно приготовить на 20 минут на чай после ужина.

Источник: Better Homes & Gardens

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