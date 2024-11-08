Картофельное пюре на миллион: такого рецепта вы еще не готовили!

Это не рецепт, а настоящий подарок для праздничного стола или особенного ужина в кругу семьи. Для приготовления картофельного пюре не потребуется ничего особенного, всего лишь три новых продукта, которые вы наверняка ни разу еще не добавляли в это блюдо.
Картофельное пюре на «миллион»
- картофель 2 кг
- бекон 5 ломтиков
- 1/3 стакана измельчённого зеленого лука
- зубчик чеснока
- Размягченный сливочный сыр 4 столовые ложки
- ½ стакана тёртого твердого сыра
- ¼ чашки сметаны
- ¼ чашки сливочного масла
- ¼ чайной ложки соли
- ¼ чайной ложки молотого черного перца
- В кастрюле объёмом 3 литра отварите картофель в подсоленной кипящей воде до мягкости, слейте всю воду.
- Тем временем в большой сковороде обжарьте бекон на среднем огне, помешивая до хрустящей корочки, 7–10 минут. Снимите бекон шумовкой на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы он стек. На оставшемся жире поджарьте измельченный чеснок, примерно 2–3 минуты.
- В большой миске смешайте сливочный сыр, натертый твердый сыр, сметану и сливочное масло. Добавьте картофель и все взбейте блендером до получения однородной массы. Не переборщите с взбиванием! Приправьте пюре солью и черным перцем. Переложите картофель на сервировочное блюдо. Подавайте, посыпав беконом и зеленым луком.
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