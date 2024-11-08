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Posted 8 ноября, 01:52

Published 8 ноября, 01:52

Modified 8 ноября, 01:54

Updated 8 ноября, 01:54

Самая полезная еда на завтрак, по мнению эксперта

Китайцы едят это по 10 штук на завтрак для здоровья и остроумия

8 ноября 2024, 01:52
Фото: Изображение Midjourney. Самая полезная еда на завтрак, по мнению эксперта
Профессор Канан Каратай рассказала, что яйца являются «суперпродуктом», который улучшает работу мозга как у детей, так и у взрослых, поэтому обязательно должны присутствовать на завтраках.

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог и главный преподаватель Кафедры внутренних болезней и кардиологии в Турецков университете Канан Каратай рассказала Posta, что самая полезная еда для завтрака — это яйца. Она напомнила, что в 50-х годах турецким роженицам давали по 10 яиц на завтрак и эта практика до сих пор еще сохраняется в Китае.

«Я не говорю ничего нового!» — утверждает доктор.

Польза яиц

Яичный желток и белок являются очень ценным питательным веществом, по словам эксперта, что указывает на важность их употребления на завтрак или во время перекусов. Они поддерживают когнитивные функции у взрослых и детей, также являются мощным источником омега-3.

Яйца богаты высококачественным белком, витаминами группы В (особенно В12), витамином А, витамином D и минералами, такими как железо. Благодаря содержанию белка, важного для здоровья мышц, он обеспечивает организм необходимыми строительными блоками и усиливает чувство сытости, таким образом, способствует меньшему потреблению калорий.

Лютеин и зеаксантин поддерживают здоровье глаз и снижают риск возрастной деменции. Кроме того, содержание холина поддерживает память и работу мозга. Витамин D, помогает здоровью и развитию костей. Яйца легко усваиваются организмом и обеспечивают энергию.

Яйца на завтракЯйца на завтрак
Яйца на завтрак. Фото: Изображение Midjourney

Как правильно есть яйца?

Канан Каратай советует ежедневно употреблять на завтрак 2 яйца. Их можно сварить всмятку или зажарить на сковороде на слабом огне в чистом сливочном масле.

В добавлении к этому продукту можно использовать сыр с небольшим количеством соли, сыр фета или старый чеддер. Нельзя есть вместе с яйцами такие продукты, как кексы или рогалики.

Какие продукты сочетаются с яйцами?

Эксперт считает, что хорошим дополнением к яйцам, помимо сыра, станут следующие продукты:

  • грецкие орехи, фундук, арахис, миндаль — они не должны быть жареными и солеными.
  • 10-15 оливок с небольшим количеством соли — их можно заправить оливковым маслом, лимоном, тимьяном и чили.
  • помидоры, перец, огурцы, редис, петрушка, мята и руккола.
  • в качестве напитка можно употреблять чай с лимоном или молоко без сахара и подсластителей.

Ранее мы рассказывали, какой продукт является заменой мясу у вегетарианцев.

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