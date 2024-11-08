Китайцы едят это по 10 штук на завтрак для здоровья и остроумия

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог и главный преподаватель Кафедры внутренних болезней и кардиологии в Турецков университете Канан Каратай рассказала Posta, что самая полезная еда для завтрака — это яйца. Она напомнила, что в 50-х годах турецким роженицам давали по 10 яиц на завтрак и эта практика до сих пор еще сохраняется в Китае.