Китайцы едят это по 10 штук на завтрак для здоровья и остроумия

Posted 8 ноября, 01:52
Published 8 ноября, 01:52
Modified 8 ноября, 01:54
Updated 8 ноября, 01:54
Доктор медицинских наук, врач-кардиолог и главный преподаватель Кафедры внутренних болезней и кардиологии в Турецков университете Канан Каратай рассказала Posta, что самая полезная еда для завтрака — это яйца. Она напомнила, что в 50-х годах турецким роженицам давали по 10 яиц на завтрак и эта практика до сих пор еще сохраняется в Китае.
«Я не говорю ничего нового!» — утверждает доктор.
Яичный желток и белок являются очень ценным питательным веществом, по словам эксперта, что указывает на важность их употребления на завтрак или во время перекусов. Они поддерживают когнитивные функции у взрослых и детей, также являются мощным источником омега-3.
Яйца богаты высококачественным белком, витаминами группы В (особенно В12), витамином А, витамином D и минералами, такими как железо. Благодаря содержанию белка, важного для здоровья мышц, он обеспечивает организм необходимыми строительными блоками и усиливает чувство сытости, таким образом, способствует меньшему потреблению калорий.
Лютеин и зеаксантин поддерживают здоровье глаз и снижают риск возрастной деменции. Кроме того, содержание холина поддерживает память и работу мозга. Витамин D, помогает здоровью и развитию костей. Яйца легко усваиваются организмом и обеспечивают энергию.
Канан Каратай советует ежедневно употреблять на завтрак 2 яйца. Их можно сварить всмятку или зажарить на сковороде на слабом огне в чистом сливочном масле.
В добавлении к этому продукту можно использовать сыр с небольшим количеством соли, сыр фета или старый чеддер. Нельзя есть вместе с яйцами такие продукты, как кексы или рогалики.
Эксперт считает, что хорошим дополнением к яйцам, помимо сыра, станут следующие продукты:
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