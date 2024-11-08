Мажьте этим сыром хлеб двойной порцией, это лучший продукт по мнению Роскачества

Когда эксперты проверили вес, заявленный на упаковке, ТМ «Молочная культура» и «Бежин луг» показали недовес сыра в упаковке, буквально на 7-8 грамм ниже. У этих же марок в составе также был обнаружен молочный крахмал, не заявленный в маркировке. У «Емелин В. П.» и «365 дней» в составе творожного сыра был обнаружен консервант.