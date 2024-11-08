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Posted 8 ноября, 01:53

Published 8 ноября, 01:53

Modified 8 ноября, 01:55

Updated 8 ноября, 01:55

Лучший творожный сыр по мнению Роскачества

Мажьте этим сыром хлеб двойной порцией, это лучший продукт по мнению Роскачества

8 ноября 2024, 01:53
Фото: 1MI. Лучший творожный сыр по мнению Роскачества
Выбор продукта в магазине напрямую зависит с чего начнется завтрак. Исследования качества творожного сыра показали, какие торговые марки не докладывают в упаковку, а кто вообще не должен стоять на столе.

Если начинать с хорошей новости, то из 20 марок, проверенных Роскачеством в 2023 году, ни у кого не было выявлено фальсификата. Таким образом, продукция изготовлена исключительно из настоящего молока без использования растительного жира.

Когда эксперты проверили вес, заявленный на упаковке, ТМ «Молочная культура» и «Бежин луг» показали недовес сыра в упаковке, буквально на 7-8 грамм ниже. У этих же марок в составе также был обнаружен молочный крахмал, не заявленный в маркировке. У «Емелин В. П.» и «365 дней» в составе творожного сыра был обнаружен консервант.

Наилучшие оценки по сумме всех получили оценок получили Hochland (4,95), Тысяча озер, Almette, President (4.93), и ВкусВилл (4,88). Однако, лидеры не смогли получить все пять балов и не могут претендовать на Знак Качества.

Ранее мы рассказывали, как проверка подушек провалилась для всех производителей и показала, кто живет рядом с вашей головой.

Только эти 2 стиральных порошка заслуживают внимания, по мнению Роскачества
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