Мажьте этим сыром хлеб двойной порцией, это лучший продукт по мнению Роскачества

Posted 8 ноября, 01:53
Published 8 ноября, 01:53
Modified 8 ноября, 01:55
Updated 8 ноября, 01:55
Если начинать с хорошей новости, то из 20 марок, проверенных Роскачеством в 2023 году, ни у кого не было выявлено фальсификата. Таким образом, продукция изготовлена исключительно из настоящего молока без использования растительного жира.
Когда эксперты проверили вес, заявленный на упаковке, ТМ «Молочная культура» и «Бежин луг» показали недовес сыра в упаковке, буквально на 7-8 грамм ниже. У этих же марок в составе также был обнаружен молочный крахмал, не заявленный в маркировке. У «Емелин В. П.» и «365 дней» в составе творожного сыра был обнаружен консервант.
Наилучшие оценки по сумме всех получили оценок получили Hochland (4,95), Тысяча озер, Almette, President (4.93), и ВкусВилл (4,88). Однако, лидеры не смогли получить все пять балов и не могут претендовать на Знак Качества.
Ранее мы рассказывали, как проверка подушек провалилась для всех производителей и показала, кто живет рядом с вашей головой.