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Posted 8 ноября, 12:58

Published 8 ноября, 12:58

Modified 8 ноября, 13:00

Updated 8 ноября, 13:00

Снег в Новосибирской области

Мороз и сильная метель накроют Новосибирскую область

8 ноября 2024, 12:58
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Снег в Новосибирской области

В Новосибирской области похолодает до -15 градусов

МЧС России по Новосибирской области обратилось к жителям с предупреждением о непогоде, которая в ближайшие дни принесет снегопады, порывистый ветер и резкое похолодание.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), температурные показатели ночью могут опуститься до -15 градусов, местами ожидаются метели и снежные заносы.

Синоптики отмечают, что усиление ветра может вызвать низовую метель, ухудшение видимости на дорогах и гололед, что существенно повысит риск ДТП. Спасатели настоятельно призывают автомобилистов быть крайне осторожными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров на скользких участках.

Особое внимание спасатели обратили на водоемы: в условиях нестабильной погоды ледовый покров остается тонким, поэтому выход на лед опасен. Жителям рекомендовано отказаться от прогулок по неокрепшему льду и особенно следить за детьми, не оставляя их без присмотра вблизи водоемов.

В случае чрезвычайных ситуаций или возникновения опасных ситуаций, связанных с погодными условиями, жители региона могут обратиться за помощью по номеру экстренной службы — 112.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Погода#МЧС#Снег#Метель#Прогноз погоды
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