Мороз и сильная метель накроют Новосибирскую область

Posted 8 ноября, 12:58
Published 8 ноября, 12:58
Modified 8 ноября, 13:00
Updated 8 ноября, 13:00
По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), температурные показатели ночью могут опуститься до -15 градусов, местами ожидаются метели и снежные заносы.
Синоптики отмечают, что усиление ветра может вызвать низовую метель, ухудшение видимости на дорогах и гололед, что существенно повысит риск ДТП. Спасатели настоятельно призывают автомобилистов быть крайне осторожными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров на скользких участках.
Особое внимание спасатели обратили на водоемы: в условиях нестабильной погоды ледовый покров остается тонким, поэтому выход на лед опасен. Жителям рекомендовано отказаться от прогулок по неокрепшему льду и особенно следить за детьми, не оставляя их без присмотра вблизи водоемов.
В случае чрезвычайных ситуаций или возникновения опасных ситуаций, связанных с погодными условиями, жители региона могут обратиться за помощью по номеру экстренной службы — 112.