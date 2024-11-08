Мороз и сильная метель накроют Новосибирскую область

Особое внимание спасатели обратили на водоемы: в условиях нестабильной погоды ледовый покров остается тонким, поэтому выход на лед опасен. Жителям рекомендовано отказаться от прогулок по неокрепшему льду и особенно следить за детьми, не оставляя их без присмотра вблизи водоемов.