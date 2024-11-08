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Posted 8 ноября, 10:26

Published 8 ноября, 10:26

Modified 8 ноября, 10:28

Updated 8 ноября, 10:28

О завершении всех строительных работ в группе «ВИС» отрапортовали в октябре

На стройке концессионной поликлиники ГК «ВИС» в Новосибирске нашли недоделки

8 ноября 2024, 10:26
Фото: тг-канал группы «ВИС». О завершении всех строительных работ в группе «ВИС» отрапортовали в октябре
Здание не в полной мере соответствует проекту, сообщили в региональной инспекции Госстройнадзора.

Инспекторы Госстройнадзора отказали в выдаче положительного заключения после обследования здания поликлиники № 27 на улице Ереванской. Поверяющие обнаружили, что фасадные панели не смонтированы до конца, не завершены работы по монтажу окон и кровли, не работает противопожарная сигнализация, существуют проблемы с работой лифтов, еще продолжаются отделочные работы.

Как сказано в сообщении ведомства, после того, как подрядчики закончат работы полностью, инспекторы готовы снова вернуться, чтобы оценить, как устранены их замечания.

В октябре группа «ВИС» сообщала, что здание поликлиники № 27 готовят к вводу в эксплуатацию. Об очередном отставании от графика представители концессионера не говорили.

Это медучреждение — одна из семи поликлиник, которые группы «ВИС» строит в Новосибирске в рамках концессионного соглашения с региональными правительством. Договор предусматривал, что поликлиники начнут принимать пациентов до конца 2022 года. На текущий момент сдана в эксплуатацию только одна, но и она до сих пор не начала работу.

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#Новосибирск#Строительство#Концессия#Группа ВИС#Поликлиники
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