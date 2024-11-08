На стройке концессионной поликлиники ГК «ВИС» в Новосибирске нашли недоделки

Это медучреждение — одна из семи поликлиник, которые группы «ВИС» строит в Новосибирске в рамках концессионного соглашения с региональными правительством. Договор предусматривал, что поликлиники начнут принимать пациентов до конца 2022 года. На текущий момент сдана в эксплуатацию только одна, но и она до сих пор не начала работу.