Названа дата рекордных морозов до -51 в Новосибирске

Posted 8 ноября, 01:46
Published 8 ноября, 01:46
Modified 8 ноября, 01:49
Updated 8 ноября, 01:49
Аномальный мороз зафиксировали в 1915 году, после январских праздников. В то время на улице похолодало до -51. Холодно было и в 1957 году: тогда столбик термометра показал -48. В 1969 году, после Нового года, похолодало до -46.
Холодная была не только зима, но и весна. Например, в марте 1912 года держался мороз до -40, следует из графика метеонаблюдений за прошедшие периоды. В апреле 1964 года воздух промерз до -29. Десять лет назад в июне похолодало до -3.
Этой зимой в Новосибирске обещают морозы до -36. Причем произойдет это ближе к январским праздникам.