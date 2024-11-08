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Posted 8 ноября, 01:46

Published 8 ноября, 01:46

Modified 8 ноября, 01:49

Updated 8 ноября, 01:49

Холодно было в разные года

Названа дата рекордных морозов до -51 в Новосибирске

8 ноября 2024, 01:46
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Холодно было в разные года
В Новосибирске были рекордные года, когда похолодало до -50, о чем сообщили синоптики.

Аномальный мороз зафиксировали в 1915 году, после январских праздников. В то время на улице похолодало до -51. Холодно было и в 1957 году: тогда столбик термометра показал -48. В 1969 году, после Нового года, похолодало до -46.

Холодная была не только зима, но и весна. Например, в марте 1912 года держался мороз до -40, следует из графика метеонаблюдений за прошедшие периоды. В апреле 1964 года воздух промерз до -29. Десять лет назад в июне похолодало до -3.

Этой зимой в Новосибирске обещают морозы до -36. Причем произойдет это ближе к январским праздникам.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Зима#Мороз#Аномалия
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