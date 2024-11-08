Новосибирец попросил Бастрыкина наказать виновника гибели отца в ДТП

Инцидент произошел 11 ноября 2023 года. Мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу, но был сбит автомобилем. Пострадавший скончался. Уголовное дело в отношении водителя сотрудниками полиции не было возбуждено. Многочисленные жалобы не помогали. Тогда сын погибшего опубликовал видеообращение к Председателю Следственного комитета Бастрыкину А. И. Глава ведомства поручил руководителю регионального СК провести проверку по данному обращению и предоставить доклад о ее результатах в Центральный аппарат.