atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 15:48

Published 8 ноября, 15:48

Modified 8 ноября, 15:50

Updated 8 ноября, 15:50

следователь

Новосибирец попросил Бастрыкина наказать виновника гибели отца в ДТП

8 ноября 2024, 15:48
Фото: Нейросеть. atas.info. следователь
Житель Новосибирска, чей отец погиб в ДТП в прошлом году, был вынужден обратится напрямую к Председателю Следственного комитета, так как уголовное дело в отношении виновника возбуждено не было. По информации пресс-службы СК России.

Инцидент произошел 11 ноября 2023 года. Мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу, но был сбит автомобилем. Пострадавший скончался. Уголовное дело в отношении водителя сотрудниками полиции не было возбуждено. Многочисленные жалобы не помогали. Тогда сын погибшего опубликовал видеообращение к Председателю Следственного комитета Бастрыкину А. И. Глава ведомства поручил руководителю регионального СК провести проверку по данному обращению и предоставить доклад о ее результатах в Центральный аппарат.

Читайте также:
Как новосибирцы конфликтовали с цыганами: история вопросаПассажир вылетел из машины на площади Ленина — что произошлоПроезд до Новосибирска намертво заблокировала авария четырех фур
Два жителя Новосибирска застряли в аэропорту Читы
Узнать подробнее
#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Россия#Александр Бастрыкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика