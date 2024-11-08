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Posted 8 ноября, 06:58

Published 8 ноября, 06:58

Modified 8 ноября, 07:00

Updated 8 ноября, 07:00

Настящие казаки

Новосибирские разработчики «Смуты» анонсировали новую игру о казачестве

8 ноября 2024, 06:58
Фото: 1MI. Настящие казаки
Новосибирская студия «Сайберия Нова», известная выпуском видеоигры «Смута», анонсировала возможность разработки новой игры, посвящённой казачеству. Сообщение о проекте появилось на официальной странице Всероссийского казачьего общества после фестиваля 1612, который прошел в День народного единства.

В ходе мероприятия, на котором была представлена обновленная версия игры «Смута», студия анонсировала планы на будущее. В «Сайберия Нова» пока отмечают, что окончательные планы на создание игры о казачестве еще обсуждаются. Генеральный директор студии Алексей Копцев пояснил, что приоритетом для команды остается продолжение работы над «Смутой», но разработчики рассматривают и другие темы, включая историю казачества.

Заместитель атамана ВсКО по молодежной политике Игорь Кочубеев отметил, что выход игры «Смута» стал важным событием для отечественной игровой индустрии с точки зрения исторического просвещения. Кочубеев выразил надежду, что будущие проекты студии будут также насыщены историческим содержанием и смогут представить конструктивную роль казачества в событиях Смутного времени. Всероссийское казачье общество планирует участвовать в разработке новой игры как информационный партнер и консультант по историческим вопросам.

Компания уже выпустила серию образовательных дополнений к «Смуте», среди которых «Смутное время: Нижний Новгород», «Смутное время: Москва» и «Смутное время: Ярославль». Вместе с тем в сети появилась скандальная реклама игры, в которой школьник материться в адрес учителя истории.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#История#Игры#Разработка#Смута
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