Новосибирские разработчики «Смуты» анонсировали новую игру о казачестве

В ходе мероприятия, на котором была представлена обновленная версия игры «Смута», студия анонсировала планы на будущее. В «Сайберия Нова» пока отмечают, что окончательные планы на создание игры о казачестве еще обсуждаются. Генеральный директор студии Алексей Копцев пояснил, что приоритетом для команды остается продолжение работы над «Смутой», но разработчики рассматривают и другие темы, включая историю казачества.