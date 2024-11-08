Новосибирские застройщики массово выставляют земельные участки на продажу

Сергей Николаев в разговоре с Infopro54 рассказал, что на рынке начинают активно работать посредники, которые помогают оформлять сделки на продажу земельных участков под строительство. Сделки, проведенные напрямую с собственником, обходятся покупателям на 15% дешевле по сравнению с приобретением земли на аукционах. Этот фактор привлекает девелоперов, заинтересованных в экономии средств, особенно на фоне высоких процентных ставок по кредитам. Также наблюдается активизация игроков, обладающих значительным земельным фондом. Такие компании могут позволить себе выставлять на продажу земельные участки, на которые уже получены разрешения на строительство, что делает эти объекты еще более привлекательными.