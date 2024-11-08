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Posted 8 ноября, 06:28

Published 8 ноября, 06:28

Modified 8 ноября, 06:30

Updated 8 ноября, 06:30

Строительная площадка

Новосибирские застройщики массово выставляют земельные участки на продажу

8 ноября 2024, 06:28
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Строительная площадка
Рынок недвижимости Новосибирска переживает новый этап перестройки: девелоперы начали активно продавать земельные участки, в том числе те, на которые уже получены разрешения на строительство. Это решение стало реакцией на рост ключевой ставки ЦБ.

Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отмечает, что экономические факторы вынуждают застройщиков искать новые способы поддерживать рентабельность своих проектов. По его словам, земельный фонд является базовым ресурсом для застройщиков, и на фоне острого дефицита земли в Новосибирске выход на рынок новых предложений вызывает немалый интерес. Эксперт объясняет, что некоторые компании принимают решение разделить участок на несколько частей и продать одну из них, чтобы сократить расходы на обслуживание кредита. Подобные шаги обусловлены высокой ставкой проектного финансирования, которая в последнее время стала ощутимо влиять на девелоперов.

Сергей Николаев в разговоре с Infopro54 рассказал, что на рынке начинают активно работать посредники, которые помогают оформлять сделки на продажу земельных участков под строительство. Сделки, проведенные напрямую с собственником, обходятся покупателям на 15% дешевле по сравнению с приобретением земли на аукционах. Этот фактор привлекает девелоперов, заинтересованных в экономии средств, особенно на фоне высоких процентных ставок по кредитам. Также наблюдается активизация игроков, обладающих значительным земельным фондом. Такие компании могут позволить себе выставлять на продажу земельные участки, на которые уже получены разрешения на строительство, что делает эти объекты еще более привлекательными.

Эксперт также прогнозирует массовые срывы сделок по продаже земельных участков, предназначенных для жилищного строительства. Он объясняет, что процесс согласования таких сделок может затянуться на месяцы, тогда как требования банков часто изменяются с большой скоростью, усложняя работу девелоперов. По словам заместителя главы Минстроя Никиты Стасишина, в среднем на согласование и получение проектного финансирования уходит два-три года, а в Новосибирске процесс осложняется ещё и требованиями по согласованию социальной нагрузки на инфраструктуру города.

Аналитики bnMAP.pro указывают, что около 58% новостроек в Новосибирске остаются нереализованными. По оптимистичным прогнозам, новые объекты найдут своих покупателей за два года, однако пессимистичный сценарий предполагает, что жильё будет распродаваться вплоть до 2,9 года. Главная причина низкого спроса — высокие цены на жильё, которые связаны с ростом себестоимости строительства и сложностями с привлечением кредитов.

Рынок недвижимости на дне: что изменится после очередного повышения ключевой ставки
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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск#Строительство#Недвижимость#Инфраструктура#Застройщики#Рынок недвижимости
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