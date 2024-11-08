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Posted 8 ноября, 02:39

Published 8 ноября, 02:39

Modified 8 ноября, 02:41

Updated 8 ноября, 02:41

Снег накрыл регион

Новосибирскую область за ночь завалило снегом

8 ноября 2024, 02:39
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Снег накрыл регион
Снег накрыл Новосибирскую область: снимками делятся читатели Atas.info.

В ночь с 7 на 8 ноября в регионе выпал снег. Сейчас сохраняется метель и сильный ветер. На дорогах гололед. Новосибирцы делятся фотографиями засыпанных снегом улиц.

Фото: atas.info

Из-за непогоды в области перекрывали трассу «Иртыш». Движение было запрещено на некоторых участках до сегодняшнего утра.

Также из-за непогоды в городе отваливались крыши, падали деревья, обрывались провода. Воздух промерз до -4, а такая погода сохранится до конца недели.

Фото: АСТ-54
Названа дата рекордных морозов до -51 в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Снег#Ветер#Метель
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