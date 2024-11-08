Новосибирскую область за ночь завалило снегом

Posted 8 ноября, 02:39
Published 8 ноября, 02:39
Modified 8 ноября, 02:41
Updated 8 ноября, 02:41
В ночь с 7 на 8 ноября в регионе выпал снег. Сейчас сохраняется метель и сильный ветер. На дорогах гололед. Новосибирцы делятся фотографиями засыпанных снегом улиц.
Из-за непогоды в области перекрывали трассу «Иртыш». Движение было запрещено на некоторых участках до сегодняшнего утра.
Также из-за непогоды в городе отваливались крыши, падали деревья, обрывались провода. Воздух промерз до -4, а такая погода сохранится до конца недели.