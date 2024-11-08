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Posted 8 ноября, 07:29

Published 8 ноября, 07:29

Modified 8 ноября, 07:31

Updated 8 ноября, 07:31

Контейнеры поставили на площадках

Новые контейнеры для вторсырья развозит МУП «САХ» по Новосибирску

8 ноября 2024, 07:29
Фото: 1MI. Контейнеры поставили на площадках
В Новосибирске продолжают устанавливать новые контейнеры, предназначенные для вторсырья, о чем сообщил региональный оператор по вывозу ТКО МУП «САХ».

В таких баках хранят жесть, стекло, макулатуру, пластик и металл. Все это можно переработать, поэтому выбрасывать в основные контейнеры данные отходы — не желательно.

Выбирают место, куда поставить бак, по заявкам жителей города, а также управляющих компаний и наличию свободного места для контейнера. Как отметил специалист отдела организации и контроля вывоза отходов МУП «САХ» Дмитрий Морозов, с 29 октября по 7 ноября всего было поставлено 134 пластиковых бака для раздельного мусора.

«Критериями выбора контейнерных площадок для установки стали наличие заявок от горожан и управляющих компаний, а также свободного места для еще одного контейнера. Если тело площадки не позволяет поставить контейнер для вторсырья, собственнику стоит подумать о модернизации своей площадки. Важно, чтобы контейнеры находились не рядом, а в границах контейнерной площадки. Это позволит исключить антисанитарное состояние на территории», — прокомментировала начальник отдела организации и контроля вывоза отходов МУП «САХ» Ольга Любенко.

В Железнодорожном районе установили 18 контейнеров, в Заельцовском — 4, в Кировском — 11, в Ленинском — 23, в Центральном — 19, в Кольцово — 27, в Краснообске — 29. По одному контейнеру привезли в Октябрьский, Первомайский, Советский районы.

Однако при установке возникают проблемы. Машина не может подъехать к площадке из-за ворот, шлагбаума или неправильно припаркованных автомобилей. Бригады продолжат и дальше работать над появлением контейнеров «Спецавтохозяйства». В ближайшее время их станет больше 300.

«Больше половины емкостей для сбора вторсырья в Новосибирске сейчас принадлежат нашему предприятию. Количество планируем наращивать. Вывоз отходов, отсортированных новосибирцами, не остановится», — резюмировал директор МУП «САХ» Александр Южаков.
МУП «САХ» наращивает объемы вывоза отходов в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор#Мусорный бак#Контейнеры#МУП САХ#Вторсырье
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