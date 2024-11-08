Новые контейнеры для вторсырья развозит МУП «САХ» по Новосибирску

Выбирают место, куда поставить бак, по заявкам жителей города, а также управляющих компаний и наличию свободного места для контейнера. Как отметил специалист отдела организации и контроля вывоза отходов МУП «САХ» Дмитрий Морозов, с 29 октября по 7 ноября всего было поставлено 134 пластиковых бака для раздельного мусора.