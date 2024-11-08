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Posted 8 ноября, 07:23

Published 8 ноября, 07:23

Modified 8 ноября, 07:25

Updated 8 ноября, 07:25

Обновленный трамвай

Новый трамвай №13 снова пропадет с улиц Новосибирска

8 ноября 2024, 07:23
Фото: Новосибирские железные дороги. Обновленный трамвай

В Новосибирске трамвай №13 уберут с маршрута 9 ноября

Легендарный трамвай №13 в Новосибирске приостановит движение 9 ноября, сообщили в мэрии Новосибирска.

Трамвай снимут с линии на один день из-за ремонтных работ. На пересечении улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали будут проводить ремонт железобетонного лотка под трамвайными рельсами. Как сообщили в администрации, работы должны занять один день.

Для удобства пассажиров на этот период городские власти организуют два временных трамвайных маршрута. Маршрут №5 будет проходить от конечной «Золотая горка» по проспекту Дзержинского, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе и улице Никитина до конечной остановки «Сад Мичуринцев». На линии будут работать пять вагонов. Маршрут №14к начнётся от остановки «Сад Мичуринцев» и будет следовать по улице Никитина до остановки «Гусинобродское шоссе». На этом маршруте задействуют три трамвая.

Трамвайный маршрут №13 — один из старейших и наиболее загруженных маршрутов города, который соединяет центральные и отдалённые районы Новосибирска. Недавно на линию вышли обновленные красно-черные вагоны. Однако почти сразу они исчезли с маршрутов, а «Горэлектротранспорт» отказался комментировать ситуацию, несмотря на требования «Закона о СМИ».

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Трамвай#Маршруты#Пассажиры#Горэлектротранспорт
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