Новый трамвай №13 снова пропадет с улиц Новосибирска

Для удобства пассажиров на этот период городские власти организуют два временных трамвайных маршрута. Маршрут №5 будет проходить от конечной «Золотая горка» по проспекту Дзержинского, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе и улице Никитина до конечной остановки «Сад Мичуринцев». На линии будут работать пять вагонов. Маршрут №14к начнётся от остановки «Сад Мичуринцев» и будет следовать по улице Никитина до остановки «Гусинобродское шоссе». На этом маршруте задействуют три трамвая.