Новый трамвай №13 снова пропадет с улиц Новосибирска

Posted 8 ноября, 07:23
Published 8 ноября, 07:23
Modified 8 ноября, 07:25
Updated 8 ноября, 07:25
Трамвай снимут с линии на один день из-за ремонтных работ. На пересечении улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали будут проводить ремонт железобетонного лотка под трамвайными рельсами. Как сообщили в администрации, работы должны занять один день.
Для удобства пассажиров на этот период городские власти организуют два временных трамвайных маршрута. Маршрут №5 будет проходить от конечной «Золотая горка» по проспекту Дзержинского, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе и улице Никитина до конечной остановки «Сад Мичуринцев». На линии будут работать пять вагонов. Маршрут №14к начнётся от остановки «Сад Мичуринцев» и будет следовать по улице Никитина до остановки «Гусинобродское шоссе». На этом маршруте задействуют три трамвая.
Трамвайный маршрут №13 — один из старейших и наиболее загруженных маршрутов города, который соединяет центральные и отдалённые районы Новосибирска. Недавно на линию вышли обновленные красно-черные вагоны. Однако почти сразу они исчезли с маршрутов, а «Горэлектротранспорт» отказался комментировать ситуацию, несмотря на требования «Закона о СМИ».