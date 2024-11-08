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Posted 8 ноября, 09:54

Published 8 ноября, 09:54

Modified 8 ноября, 09:56

Updated 8 ноября, 09:56

Звезда распродает вещи

Обноски Собчак предлагают купить жителям Новосибирска

8 ноября 2024, 09:54
Фото: Ксения Собчак. Звезда распродает вещи
Жители Новосибирска смогут поносить одежду российских блогеров: купить их можно будет на бесплатном сайте.

С 8 ноября свои вещи начнут распродавать Ксения Собчак и другие блогеры. Они представят одежду из личного гардероба от разных брендов.

Распродажа проходит на портале с объявлениями. Первой ношенные вещи предлагает Собчак. Она продает костюм с юбкой за 52 тыс., другой ее костюм стоит 36 тыс. Еще в ее арсенале станет уютная статуэтка из Индии и другие детали декора. Про каждую вещь будет представлена своя история. Вещи Собчак одни из самых дорогих.

Другие звезды предлагают вещи подешевле: до 5 тыс. Знаменитости будут продавать не только одежду, но и обувь и даже инструменты для дома. Ранее аналитики подсчитали, сколько новосибирцы потратят на распродажах в ноябре.

Фото: Авито
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Одежда#Распродажа#Звезды#Ксения Собчак
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