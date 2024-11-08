Обноски Собчак предлагают купить жителям Новосибирска

Posted 8 ноября, 09:54
Published 8 ноября, 09:54
Modified 8 ноября, 09:56
Updated 8 ноября, 09:56
С 8 ноября свои вещи начнут распродавать Ксения Собчак и другие блогеры. Они представят одежду из личного гардероба от разных брендов.
Распродажа проходит на портале с объявлениями. Первой ношенные вещи предлагает Собчак. Она продает костюм с юбкой за 52 тыс., другой ее костюм стоит 36 тыс. Еще в ее арсенале станет уютная статуэтка из Индии и другие детали декора. Про каждую вещь будет представлена своя история. Вещи Собчак одни из самых дорогих.
Другие звезды предлагают вещи подешевле: до 5 тыс. Знаменитости будут продавать не только одежду, но и обувь и даже инструменты для дома. Ранее аналитики подсчитали, сколько новосибирцы потратят на распродажах в ноябре.