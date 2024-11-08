Обноски Собчак предлагают купить жителям Новосибирска

Распродажа проходит на портале с объявлениями. Первой ношенные вещи предлагает Собчак. Она продает костюм с юбкой за 52 тыс., другой ее костюм стоит 36 тыс. Еще в ее арсенале станет уютная статуэтка из Индии и другие детали декора. Про каждую вещь будет представлена своя история. Вещи Собчак одни из самых дорогих.