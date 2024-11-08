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Posted 8 ноября, 05:23

Published 8 ноября, 05:23

Modified 8 ноября, 05:25

Updated 8 ноября, 05:25

Почему в доме оказался тигр, выяснят прокуроры

Полосатый нелегал: в Новосибирске ищут квартиру с тигром внутри

8 ноября 2024, 05:23
Фото: 1MI. Почему в доме оказался тигр, выяснят прокуроры

В Новосибирске проверят легальность проживание тигра в многоквартирном доме

Жители Новосибирска заметили тигра, которого затащили в жилой дом, подробности сообщили в прокуратуре.

В дом №12 по улице Гоголя мужчина затащил тигренка. Новосибирцы возмутились таким соседством и напомнили о законе, который запрещает содержать животных в таких условиях.

После скандала в соцсетях, прокуратура организовала проверку. Природоохранное ведомство проследит за возможным ненадлежащим содержании зверя. Сейчас устанавливается местонахождение тигра, а также его владельца.

Как уточнили в полиции, они узнали об этом инциденте 8 ноября. Правоохранители будут действовать в рамках закона.

Видео: соцсети.
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