Полосатый нелегал: в Новосибирске ищут квартиру с тигром внутри

Posted 8 ноября, 05:23
Published 8 ноября, 05:23
Modified 8 ноября, 05:25
Updated 8 ноября, 05:25
В дом №12 по улице Гоголя мужчина затащил тигренка. Новосибирцы возмутились таким соседством и напомнили о законе, который запрещает содержать животных в таких условиях.
После скандала в соцсетях, прокуратура организовала проверку. Природоохранное ведомство проследит за возможным ненадлежащим содержании зверя. Сейчас устанавливается местонахождение тигра, а также его владельца.
Как уточнили в полиции, они узнали об этом инциденте 8 ноября. Правоохранители будут действовать в рамках закона.