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Posted 8 ноября, 10:11

Published 8 ноября, 10:11

Modified 25 ноября, 10:18

Updated 25 ноября, 10:18

РЖД назначили дополнительные скоростные поезда «Сапсан» в период новогодних каникул

РЖД назначили дополнительные скоростные поезда «Сапсан» в период новогодних каникул

8 ноября 2024, 10:11
Фото: 1MI.
Как сообщается на сайте РЖД, такое решение принято в связи с традиционно повышенным спросом пассажиров на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в период новогодних праздников и рождественских каникул.

Дополнительные поезда «Сапсан» будут курсировать с 28 декабря 2024 по 8 января 2025 года по следующему расписанию:

Москва — Санкт-Петербург:

Поезд

Даты отправления

Время отправления

Время прибытия

Остановки

№ 764

С 28 декабря по 8 января

11:30

15:20

Бологое, Чудово

№ 766

С 28 декабря по 8 января

11:40

15:30

Без остановок

Санкт-Петербург — Москва:

Поезд

Даты отправления

Время отправления

Время прибытия

Остановки

№ 763

С 28 декабря по 8 января

11:00

14:50

 

Без остановок

№ 765

С 28 декабря по 8 января

11:10

15:00

Чудово, Бологое

Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта.

Оформить проездные документы можно онлайн на сайте, с помощью мобильного приложения, а также во всех кассах дальнего следования.

Интересные факты о поезде Сапсан:

Первую поездку поезд совершил в декабре 2009 года.
Немецкая компания Siemens будет обслуживать поезда в течение 30 лет.
Максимальная скорость поезда 300 км/ч.
Поезда способны работать при температуре минус 50 градусов.
Один рейс поезда Сапсан обслуживает 24 человека.
В зависимости от состава в поезде либо 10 либо 20 вагонов.

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