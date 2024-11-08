Солите одежду перед стиркой и вы ее не узнаете

Соль не может заменить стиральный порошок, но она способна повысить эффективность моющего средства, разрыхляя грязь. Когда в очередной раз вы будете стирать гору грязной одежды, добавьте немного соли. Так моющее средство будет лучше проникать в ткань, делая бельё чище и свежее. Достаточно засыпать в барабан или в отсек с моющим средством 3-4 столовые ложки поваренной соли.