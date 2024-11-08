Солите одежду перед стиркой и вы ее не узнаете

Posted 8 ноября, 10:18
Published 8 ноября, 10:18
Modified 8 ноября, 10:20
Updated 8 ноября, 10:20
Поваренная соль — секрет чистой стиральной машины и свежей, яркой одежды. Это средство доказывает, что иногда самые эффективные решения уже есть у вас под рукой на кухне. Так что же делает соль при стирке?
Жёсткая вода содержит такие минералы, как кальций и магний, которые могут оседать на тканях, делая их грубыми. Хуже того, эти минералы могут накапливаться в стиральной машине, что в дальнейшем приведёт к дорогостоящему ремонту.
Добавив соль в стирку, вы сможете смягчить жёсткую воду: соль нейтрализует минералы, благодаря чему одежда становится мягче, а стиральная машина служит дольше. Вместо того чтобы тратить деньги на дорогостоящие средства для смягчения воды, попробуйте этот простой и бюджетный способ, предложенный Еленой Матвеевой:
«В отсек для порошка я добавляю один колпачок жидкого средства, а в отсек для кондиционера — одну столовую ложку обычной поваренной соли. Стираю как обычно. В результате получаются очень мягкие и пушистые полотенца».
Грязь, жир или даже кровь могут стать настоящей головной болью при их удалении. Хотя соль не является чудодейственным средством от всех пятен, она отлично справляется с некоторыми сложными загрязнениями, особенно с теми, которые долго не выводятся.
«Вот как я использовала соль, чтобы вывести старое пятно: я посыпала немного соли на влажную ткань, оставила на некоторое время, а затем постирала. Результат? Пятно заметно посветлело! Соль не заменит моющее средство, но попробовать стоит, прежде чем прибегать к более агрессивным химикатам», — рассказывает автор Нomemaking.
Известковый налёт — настоящий враг стиральной машины, приводящий к поломкам. Эти белые минеральные отложения за барабаном могут снизить эффективность работы машины и даже увеличить счета за электроэнергию.
Соль, благодаря своему мягкому абразивному действию, помогает предотвратить образование минеральных отложений, обеспечивая её бесперебойную работу на долгие годы и избежать дорогостоящего ремонта. Добавьте полстакана соли при обычной стирке и это убережет вашу бытовую технику от поломок.
Соль не может заменить стиральный порошок, но она способна повысить эффективность моющего средства, разрыхляя грязь. Когда в очередной раз вы будете стирать гору грязной одежды, добавьте немного соли. Так моющее средство будет лучше проникать в ткань, делая бельё чище и свежее. Достаточно засыпать в барабан или в отсек с моющим средством 3-4 столовые ложки поваренной соли.
Вы когда-нибудь открывали стиральную машину и чувствовали странный запах? Остатки моющего средства, смягчителя и грязи могут создавать неприятный аромат как на одежде, так и в стиральной машине. К счастью, соль может поглощать неприятные запахи, оставляя всё свежим и чистым.
Если бельё сильно пахнет, попробуйте запустить пустой цикл стирки с горячей водой и небольшим количеством соли, чтобы тщательно очистить машину. Это простой способ избавиться от запаха и сохранить приятный аромат белья.
Главное преимущество соли при стирке это защита ткани от выцветания.
«Соль способна не только сохранять насыщенный цвет, но и избавлять белые вещи от серости. В своем гардеробе вы вряд ли увидите тусклую футболку, если будете периодически стирать с солью», — делится лайфхаком Екатерина, автор канала «Чистюлина».
Ранее мы рассказывали, какими средствами вместо кондиционера пользуются умные хозяйки.