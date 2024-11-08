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Posted 8 ноября, 10:18

Published 8 ноября, 10:18

Modified 8 ноября, 10:20

Updated 8 ноября, 10:20

Использование соли перед стиркой одежды

Солите одежду перед стиркой и вы ее не узнаете

8 ноября 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney. Использование соли перед стиркой одежды
Хитрый трюк хозяек, которые не тратят деньги на новый гардероб и ремонт стиральной машины.

Поваренная соль — секрет чистой стиральной машины и свежей, яркой одежды. Это средство доказывает, что иногда самые эффективные решения уже есть у вас под рукой на кухне. Так что же делает соль при стирке?

1. Смягчение жесткой воды

Жёсткая вода содержит такие минералы, как кальций и магний, которые могут оседать на тканях, делая их грубыми. Хуже того, эти минералы могут накапливаться в стиральной машине, что в дальнейшем приведёт к дорогостоящему ремонту.

Добавив соль в стирку, вы сможете смягчить жёсткую воду: соль нейтрализует минералы, благодаря чему одежда становится мягче, а стиральная машина служит дольше. Вместо того чтобы тратить деньги на дорогостоящие средства для смягчения воды, попробуйте этот простой и бюджетный способ, предложенный Еленой Матвеевой:

«В отсек для порошка я добавляю один колпачок жидкого средства, а в отсек для кондиционера — одну столовую ложку обычной поваренной соли. Стираю как обычно. В результате получаются очень мягкие и пушистые полотенца».

2. Борьба со стойкими пятнами

Грязь, жир или даже кровь могут стать настоящей головной болью при их удалении. Хотя соль не является чудодейственным средством от всех пятен, она отлично справляется с некоторыми сложными загрязнениями, особенно с теми, которые долго не выводятся.

«Вот как я использовала соль, чтобы вывести старое пятно: я посыпала немного соли на влажную ткань, оставила на некоторое время, а затем постирала. Результат? Пятно заметно посветлело! Соль не заменит моющее средство, но попробовать стоит, прежде чем прибегать к более агрессивным химикатам», — рассказывает автор Нomemaking.
Стирка одежды с сольюСтирка одежды с солью
Стирка одежды с солью. Фото: Изображение Midjourney

3. Предотвращение образования известкового налета

Известковый налёт — настоящий враг стиральной машины, приводящий к поломкам. Эти белые минеральные отложения за барабаном могут снизить эффективность работы машины и даже увеличить счета за электроэнергию.

Соль, благодаря своему мягкому абразивному действию, помогает предотвратить образование минеральных отложений, обеспечивая её бесперебойную работу на долгие годы и избежать дорогостоящего ремонта. Добавьте полстакана соли при обычной стирке и это убережет вашу бытовую технику от поломок.

4. Повышение эффективности моющего средства

Соль не может заменить стиральный порошок, но она способна повысить эффективность моющего средства, разрыхляя грязь. Когда в очередной раз вы будете стирать гору грязной одежды, добавьте немного соли. Так моющее средство будет лучше проникать в ткань, делая бельё чище и свежее. Достаточно засыпать в барабан или в отсек с моющим средством 3-4 столовые ложки поваренной соли.

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5. Избавление от неприятных запахов

Вы когда-нибудь открывали стиральную машину и чувствовали странный запах? Остатки моющего средства, смягчителя и грязи могут создавать неприятный аромат как на одежде, так и в стиральной машине. К счастью, соль может поглощать неприятные запахи, оставляя всё свежим и чистым.

Если бельё сильно пахнет, попробуйте запустить пустой цикл стирки с горячей водой и небольшим количеством соли, чтобы тщательно очистить машину. Это простой способ избавиться от запаха и сохранить приятный аромат белья.

6. Сохранение цвета

Главное преимущество соли при стирке это защита ткани от выцветания.

«Соль способна не только сохранять насыщенный цвет, но и избавлять белые вещи от серости. В своем гардеробе вы вряд ли увидите тусклую футболку, если будете периодически стирать с солью», — делится лайфхаком Екатерина, автор канала «Чистюлина».

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