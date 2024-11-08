atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 06:27

Published 8 ноября, 06:27

Modified 8 ноября, 06:29

Updated 8 ноября, 06:29

Блогер рассказывает о жизни с животными

Стало известно, кто привез тигра в многоквартирный дом в Новосибирске

8 ноября 2024, 06:27
Фото: Александр Волков/ВКонтакте. Блогер рассказывает о жизни с животными
Жители Новосибирска утром 8 ноября были в шоке от соседства с тигром: стало известно, кто привез животное в жилой дом.

Вечером 7 ноября в дом №12 по улице Гоголя привезли тигра. Это попало на видеокамеру. На кадрах заметно, что к первому подъезду подъезжает машина, из нее выходят двое мужчин, один открывает багажник и достает из коробки тигра. Он отводит его в дом.

Увидев это, жильцы дома были в ужасе, боясь такого соседства. Новость об этом даже дошла до прокуратуры, которая организовала проверку по возможному факту ненадлежащего содержания животного.

Видео: соцсети.

Стало известно, кто и зачем привез дикого зверя в многоквартирный дом. Это был блогер Александр Волков из Пензы, который показывает жизнь с леопардом и ягуаром, пишет НГС. В прошлом он был дрессировщиком, а с животными он живет в частном доме.

На вопрос, зачем он привез тигра в Новосибирск, тот ответил, что это была перевозка зоопарка. Животное ему не принадлежит. Они жили на съемной квартире на первом этаже и уже съехали оттуда после шумихи.

Тигр поселился в многоквартирном доме в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске кредиторы аквапарка сменили конкурсного управляющегоГлава района в Новосибирской области похитил у сирот миллионыЖители Новосибирской области пойдут под суд за мошенничество на 5 млн
#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Животные#Блогер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика