Стало известно, кто привез тигра в многоквартирный дом в Новосибирске

Posted 8 ноября, 06:27
Published 8 ноября, 06:27
Modified 8 ноября, 06:29
Updated 8 ноября, 06:29
Вечером 7 ноября в дом №12 по улице Гоголя привезли тигра. Это попало на видеокамеру. На кадрах заметно, что к первому подъезду подъезжает машина, из нее выходят двое мужчин, один открывает багажник и достает из коробки тигра. Он отводит его в дом.
Увидев это, жильцы дома были в ужасе, боясь такого соседства. Новость об этом даже дошла до прокуратуры, которая организовала проверку по возможному факту ненадлежащего содержания животного.
Стало известно, кто и зачем привез дикого зверя в многоквартирный дом. Это был блогер Александр Волков из Пензы, который показывает жизнь с леопардом и ягуаром, пишет НГС. В прошлом он был дрессировщиком, а с животными он живет в частном доме.
На вопрос, зачем он привез тигра в Новосибирск, тот ответил, что это была перевозка зоопарка. Животное ему не принадлежит. Они жили на съемной квартире на первом этаже и уже съехали оттуда после шумихи.