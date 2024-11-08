Стало известно, кто привез тигра в многоквартирный дом в Новосибирске

Стало известно, кто и зачем привез дикого зверя в многоквартирный дом. Это был блогер Александр Волков из Пензы, который показывает жизнь с леопардом и ягуаром, пишет НГС. В прошлом он был дрессировщиком, а с животными он живет в частном доме.