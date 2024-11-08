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Posted 8 ноября, 03:15

Published 8 ноября, 03:15

Modified 8 ноября, 03:26

Updated 8 ноября, 03:26

Тигра привели в дом

Тигр поселился в многоквартирном доме в Новосибирске

8 ноября 2024, 03:15
Фото: 1MI. Тигра привели в дом
В Новосибирске заметили тигра в жилом доме, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

В Центральном районе произошел необычный инцидент. Как передают горожане, к подъезду дома по адресу Гоголя, 12, подъехала машина. Мужчина из багажника достал настоящего тигра. Он повел животное в подъезд. Это попало на видеокамеры.

Новосибирцы были в шоке от увиденного, ведь в одной из квартир есть такое опасное соседство. К тому же, таких зверей держать в многоквартирном доме запрещено.

Видео: соцсети.

В полиции на вопрос Atas.info ответили, что проверяют инцидент. Сибиряки в комментариях оставляют свои возмущения.

«Ничего себе кошечка и зачем он в квартире? бедняга»;
«Так то законом запрещено держать дома их»;
«Почему никто тревогу не бьёт? По закону нельзя такое животное дома содержать. Люди, проживающие в этом доме, примите меры, пожалуйста»;
«Он поди ещё и краснокнижный»;
«Ну и зачем он нужен, такой сосед»;
«Такое животное нужно держать в своём доме, но никак не в квартире».

Тем временем в Новосибирском зоопарке уже образовалась львиная семья.

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