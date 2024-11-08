Тигр поселился в многоквартирном доме в Новосибирске

Posted 8 ноября, 03:15
Published 8 ноября, 03:15
Modified 8 ноября, 03:26
Updated 8 ноября, 03:26
В Центральном районе произошел необычный инцидент. Как передают горожане, к подъезду дома по адресу Гоголя, 12, подъехала машина. Мужчина из багажника достал настоящего тигра. Он повел животное в подъезд. Это попало на видеокамеры.
Новосибирцы были в шоке от увиденного, ведь в одной из квартир есть такое опасное соседство. К тому же, таких зверей держать в многоквартирном доме запрещено.
В полиции на вопрос Atas.info ответили, что проверяют инцидент. Сибиряки в комментариях оставляют свои возмущения.
«Ничего себе кошечка и зачем он в квартире? бедняга»;
«Так то законом запрещено держать дома их»;
«Почему никто тревогу не бьёт? По закону нельзя такое животное дома содержать. Люди, проживающие в этом доме, примите меры, пожалуйста»;
«Он поди ещё и краснокнижный»;
«Ну и зачем он нужен, такой сосед»;
«Такое животное нужно держать в своём доме, но никак не в квартире».
Тем временем в Новосибирском зоопарке уже образовалась львиная семья.