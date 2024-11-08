Улицу Ленина в Новосибирске закроют — что случилось

Posted 8 ноября, 06:39
Published 8 ноября, 06:39
Modified 8 ноября, 06:41
Updated 8 ноября, 06:41
Мэрия города объявила, что с 10 ноября 2024 года по 10 февраля 2025 года движение автомобилей на участке от площади Ленина до улицы Советской будет запрещено. Ограничение введено для создания праздничной атмосферы.
По словам представителей администрации, к 1 декабря улица Ленина преобразится: здесь установят новогодние иллюминации, арки, гирлянды и светящиеся конструкции. Работы по украшению улицы начнутся сразу после перекрытия движения. На улицу также выставят охрану за 2,2 млн рублей.
Для автомобилистов будет организован объезд по дорогам общего пользования, а на временно перекрытых участках установят дополнительные указатели и информационные щиты. Мэрия просит водителей проявить понимание и соблюдать правила дорожного движения, обращая внимание на знаки, указывающие объездные маршруты.