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Posted 8 ноября, 06:39

Published 8 ноября, 06:39

Modified 8 ноября, 06:41

Updated 8 ноября, 06:41

Работы на улице Ленина

Улицу Ленина в Новосибирске закроют — что случилось

8 ноября 2024, 06:39
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Работы на улице Ленина

Улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной с 10 ноября

Улица Ленина в центре Новосибирска временно станет пешеходной в преддверии Нового года и зимних праздников.

Мэрия города объявила, что с 10 ноября 2024 года по 10 февраля 2025 года движение автомобилей на участке от площади Ленина до улицы Советской будет запрещено. Ограничение введено для создания праздничной атмосферы.

По словам представителей администрации, к 1 декабря улица Ленина преобразится: здесь установят новогодние иллюминации, арки, гирлянды и светящиеся конструкции. Работы по украшению улицы начнутся сразу после перекрытия движения. На улицу также выставят охрану за 2,2 млн рублей.

Для автомобилистов будет организован объезд по дорогам общего пользования, а на временно перекрытых участках установят дополнительные указатели и информационные щиты. Мэрия просит водителей проявить понимание и соблюдать правила дорожного движения, обращая внимание на знаки, указывающие объездные маршруты.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Новый год#Улица Ленина#Пешеходная зона
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