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Posted 8 ноября, 04:42

Published 8 ноября, 04:42

Modified 8 ноября, 04:44

Updated 8 ноября, 04:44

Ветер в регионе сильный до сих пор

В Новосибирске продлен режим повышенной готовности — что случилось

8 ноября 2024, 04:42
Фото: Изображение Midjourney. Ветер в регионе сильный до сих пор

В Новосибирске продлили режим повышенной готовности из-за непогоды

В Новосибирской области сохраняется неблагоприятная погода, поэтому в регионе продлен режим готовности.

Режим повышенной готовности ввели из-за штормового ветра, метели, гололеда. Подействует он до утра 11 ноября. Это необходимо, чтобы вовремя устранять последствия аварий.

Ветер срывает крыши, ломает деревья, обрывает провода. В некоторых районах отключалось электричество. Аварийные бригады готовы к выездам: это около 630 специалистов. Все они оперативно реагируют на ЧП.

За одну ночь регион засыпало снегом. Из-за гололеда в Новосибирске образовались огромные пробки, вызванные множеством ДТП.

Новосибирск встал в пробках — куда лучше не соваться
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Погода#Ветер#Режим повышенной готовности
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