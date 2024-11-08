В Новосибирске продлен режим повышенной готовности — что случилось

Posted 8 ноября, 04:42
Published 8 ноября, 04:42
Modified 8 ноября, 04:44
Updated 8 ноября, 04:44
Режим повышенной готовности ввели из-за штормового ветра, метели, гололеда. Подействует он до утра 11 ноября. Это необходимо, чтобы вовремя устранять последствия аварий.
Ветер срывает крыши, ломает деревья, обрывает провода. В некоторых районах отключалось электричество. Аварийные бригады готовы к выездам: это около 630 специалистов. Все они оперативно реагируют на ЧП.
За одну ночь регион засыпало снегом. Из-за гололеда в Новосибирске образовались огромные пробки, вызванные множеством ДТП.