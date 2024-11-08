В Новосибирске суд рассмотрел жалобу чиновника — что хочет обвиняемый в мошенничестве

Posted 8 ноября, 10:30
Published 8 ноября, 10:30
Modified 8 ноября, 10:32
Updated 8 ноября, 10:32
Новосибирский областной в пятницу 8 ноября рассмотрел апелляцию политика из Бердска Григория Шикарева, которого обвиняют в мошенничестве. Во время заседания суд отклонил жалобу депутата, тем самым оставив его под арестом.
Шикарев обвиняется по статье «Мошенничество». По версии следователей, еще в марте 2022 года он в должности директора стройкомпании подписал договор на строительство дома с бердчанином и взял с него предоплату в размере 2,97 млн рублей. Стройка здания не началась, а полученные средства Шикарев не вернул, потратив их на другие нужды.
Шикарева взяли под домашний арест 12 сентября 2024 года, а в октябре мера пресечения была продлена. В апелляционной жалобе защитник политика объяснил, что тяжесть поступка, в котором обвиняют его подзащитного, не является достаточным основанием для продления ареста, однако суд апелляционной инстанции счел доводы защиты недостаточными и оставил меру пресечения без изменений.