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Posted 8 ноября, 10:30

Published 8 ноября, 10:30

Modified 8 ноября, 10:32

Updated 8 ноября, 10:32

Человек в наручниках

В Новосибирске суд рассмотрел жалобу чиновника — что хочет обвиняемый в мошенничестве

8 ноября 2024, 10:30
Фото: 1MI. Человек в наручниках

Новосибирский суд оставил под домашним арестом депутата Шикарева

Суд в Новосибирске отклонил апелляцию бердского депутата Григория Шикарева, продлив ему содержание его под арестом по делу о мошенничестве.

Новосибирский областной в пятницу 8 ноября рассмотрел апелляцию политика из Бердска Григория Шикарева, которого обвиняют в мошенничестве. Во время заседания суд отклонил жалобу депутата, тем самым оставив его под арестом.

Шикарев обвиняется по статье «Мошенничество». По версии следователей, еще в марте 2022 года он в должности директора стройкомпании подписал договор на строительство дома с бердчанином и взял с него предоплату в размере 2,97 млн рублей. Стройка здания не началась, а полученные средства Шикарев не вернул, потратив их на другие нужды.

Шикарева взяли под домашний арест 12 сентября 2024 года, а в октябре мера пресечения была продлена. В апелляционной жалобе защитник политика объяснил, что тяжесть поступка, в котором обвиняют его подзащитного, не является достаточным основанием для продления ареста, однако суд апелляционной инстанции счел доводы защиты недостаточными и оставил меру пресечения без изменений.

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#Алина Гурицкая#Политика#Новосибирская область#Суд#Апелляция#Депутат#Мошенничество#Арест
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