В Новосибирске суд рассмотрел жалобу чиновника — что хочет обвиняемый в мошенничестве

Шикарев обвиняется по статье «Мошенничество». По версии следователей, еще в марте 2022 года он в должности директора стройкомпании подписал договор на строительство дома с бердчанином и взял с него предоплату в размере 2,97 млн рублей. Стройка здания не началась, а полученные средства Шикарев не вернул, потратив их на другие нужды.