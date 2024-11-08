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Posted 8 ноября, 08:29

Published 8 ноября, 08:29

Modified 8 ноября, 08:31

Updated 8 ноября, 08:31

Мошенники наживались на людях

В Новосибирске выявили десятки нелегальных кредиторов

8 ноября 2024, 08:29
Фото: 1MI. Мошенники наживались на людях
В Новосибирской области вычислили незаконно работающих кредиторов, о чем сообщили в Сибирском управлении Банка России.

За девять месяцев 2024 года было установлено 16 нелегальных участников финансового рынка. В 2023 году их было на три больше.

Нелегальные кредиторы выдавали деньги под предлогом работы ломбарда. Таких случаев зафиксировано семь. Еще шесть компаний выдавали себя за микрозаймы.

Разоблачены были и три финансовых пирамиды. Новосибирцам предлагали инвестировать деньги и получить с этого 100% доход. Однако сами организации не имели даже никакой лицензии.

Две мошенницы из Новосибирска обманули пенсионера на 60 млн рублей. Они действовали в ОПГ.

Мошенники оформили кредит под 67% на пенсионера из Новосибирска
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