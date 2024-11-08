В Новосибирске выявили десятки нелегальных кредиторов

Posted 8 ноября, 08:29
Published 8 ноября, 08:29
Modified 8 ноября, 08:31
Updated 8 ноября, 08:31
За девять месяцев 2024 года было установлено 16 нелегальных участников финансового рынка. В 2023 году их было на три больше.
Нелегальные кредиторы выдавали деньги под предлогом работы ломбарда. Таких случаев зафиксировано семь. Еще шесть компаний выдавали себя за микрозаймы.
Разоблачены были и три финансовых пирамиды. Новосибирцам предлагали инвестировать деньги и получить с этого 100% доход. Однако сами организации не имели даже никакой лицензии.
Две мошенницы из Новосибирска обманули пенсионера на 60 млн рублей. Они действовали в ОПГ.