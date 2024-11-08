В новосибирском метро заработает биометрическая оплата проезда

Posted 8 ноября, 12:25
Published 8 ноября, 12:25
Modified 8 ноября, 12:27
Updated 8 ноября, 12:27
По словам начальника новосибирского метро Аркадия Чмыхайло, дорожная карта проекта уже утверждена Министерством цифрового развития и Министерством транспорта РФ. Биометрическая система оплаты будет установлена на одном из проходов каждой станции, предоставив горожанам и гостям города возможность платить за проезд с помощью технологии Face Pay.
Чтобы воспользоваться системой, пассажирам нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Сервис открыт для всех желающих, а при необходимости регистрационные данные можно будет удалить. Аркадий Чмыхайло отметил, что использование биометрии обеспечит высокую степень безопасности, так как все данные обрабатываются и хранятся в централизованной базе, что исключает риск утечки информации. Объемы финансирования и бюджет на реализацию проекта будут окончательно согласованы после подписания контракта с федеральными органами.
Ранее подобная технология была успешно внедрена в московском метрополитене, где биометрическую оплату используют уже более 340 тысяч пассажиров. Система позволила ускорить процесс прохода через турникеты и сделала поездки удобнее для тех, кто ценит скорость и автоматизацию.