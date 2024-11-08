В новосибирском метро заработает биометрическая оплата проезда

Чтобы воспользоваться системой, пассажирам нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Сервис открыт для всех желающих, а при необходимости регистрационные данные можно будет удалить. Аркадий Чмыхайло отметил, что использование биометрии обеспечит высокую степень безопасности, так как все данные обрабатываются и хранятся в централизованной базе, что исключает риск утечки информации. Объемы финансирования и бюджет на реализацию проекта будут окончательно согласованы после подписания контракта с федеральными органами.