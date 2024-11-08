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Posted 8 ноября, 12:25

Published 8 ноября, 12:25

Modified 8 ноября, 12:27

Updated 8 ноября, 12:27

Глаз человека

В новосибирском метро заработает биометрическая оплата проезда

8 ноября 2024, 12:25
Фото: 1MI. Глаз человека
В декабре 2025 года в метрополитене Новосибирска планируют запустить оплату проезда по биометрическим данным. Инициатива, получившая поддержку на федеральном уровне, станет частью пилотного проекта, направленного на внедрение системы оплаты с помощью распознавания лиц в нескольких крупных городах.

По словам начальника новосибирского метро Аркадия Чмыхайло, дорожная карта проекта уже утверждена Министерством цифрового развития и Министерством транспорта РФ. Биометрическая система оплаты будет установлена на одном из проходов каждой станции, предоставив горожанам и гостям города возможность платить за проезд с помощью технологии Face Pay.

Чтобы воспользоваться системой, пассажирам нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Сервис открыт для всех желающих, а при необходимости регистрационные данные можно будет удалить. Аркадий Чмыхайло отметил, что использование биометрии обеспечит высокую степень безопасности, так как все данные обрабатываются и хранятся в централизованной базе, что исключает риск утечки информации. Объемы финансирования и бюджет на реализацию проекта будут окончательно согласованы после подписания контракта с федеральными органами.

Ранее подобная технология была успешно внедрена в московском метрополитене, где биометрическую оплату используют уже более 340 тысяч пассажиров. Система позволила ускорить процесс прохода через турникеты и сделала поездки удобнее для тех, кто ценит скорость и автоматизацию.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Технологии#Новосибирск#Метро#Метрополитен#Биотметрия
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