Замиокулькас: почти как кактус, не требует большой заботы и домашнего ухода

Замиокулькас можно размножить, взяв черенки стебля или листьев. Для этого нужно просто срезать стебель с почвы и поставить его в сосуд с водой в место, куда попадает яркий рассеянный свет. Через несколько месяцев или даже дольше (так как замиокулькас растёт медленно) начнут появляться новые корни и побеги, которые можно будет посадить в почву.