Замиокулькас: почти как кактус, не требует большой заботы и домашнего ухода

Posted 8 ноября, 09:08
Published 8 ноября, 09:08
Modified 8 ноября, 09:10
Updated 8 ноября, 09:10
Растение замиокулькас, найденные окаменелости которого насчитывают 42 миллиона лет, в ботанических кругах называют «живым мертвецом». Сам же цветок родом из Танзании, поэтому обладает способностью задерживать воду и имеет высокую устойчивость к жажде.
Впервые попав в континентальную Европу через Нидерланды, замия сегодня широко выращивается во всем мире как комнатное растение, которое своим внешним видом выгодно подчеркивает эстетику интерьера. В некоторых культурах его принято дарить в качестве приветствия, чтобы принести удачу недавно переехавшим соседям.
У растения гладкие и блестящие листья, которые в зрелом возрасте имеют изумрудно-зелёный цвет. Длина листочков обычно составляет от 2,5 до 7,5 сантиметров. Они растут на толстых, слегка выпуклых стеблях, которые появляются из крупных, запасающих воду корневищ, скрытых под землёй. Растения очень медленно растут и обычно развиваются скачкообразно, а не постоянно в течение всего года.
Считается, что замия помогает очищать воздух, поскольку относится к филодендронам и спатифиллумам — двум распространённым комнатным растениям, которые могут удалять летучие органические соединения, такие как бензол (один из побочных продуктов газовых плит, сообщает Нousebeautiful.
Внимание!
Замиокулькас может вызывать раздражение у кошек, собак и людей, если они съедают листья. Лучше всего держать комнатные растения в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте.
Почва, в которой будет находиться цветок замия, должна быть богатой органическими питательными веществами. На дне горшка должно быть отверстие, а если его нет, заполните его дренажными камнями, прежде чем добавлять почву. Садоводы-любители используют такие материалы, как перлит, кокос, вермикулит, пемзу или гальку. Это поможет гарантировать, что корни не утонут и не загниют.
При смене почвы или горшка рекомендуется соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить нежную корневую структуру растения.
Растение замиокулькас должен получать много солнечного света в отфильтрованном виде, чтобы он мог хорошо расти. Растениеводы размещают замию обычно в угловых частях террас, балконов или на подоконниках, чтобы не подвергать его большому стрессу.
Это связано с тем, что цветку трудно противостоять палящему полуденному солнцу, проникающему прямо в его стебли, вызывая опасность высыхания, начиная с корневых частей.
Также стоит учитывать и температуру помещения, которая должна быть в диапазоне 18–30 °C. Лучше не допускать, чтобы она опускалась ниже 15 °C.
Злейшим врагом растения, которое может выжить даже при длительном обезвоживании, считается чрезмерный полив. Количество воды варьируется в зависимости от сезона. Например, цветок полезно поливать всего лишь один раз в неделю в жаркие летние дни.
Помимо этого замиокулькас имеет чувствительность к температуре и кислотности поливной воды. В связи с этим поливать рекомендуется водой комнатной температуры и с мягким pH.
Эксперты Тopplant считают, что нет острой необходимости опрыскивать замиокулькас. Однако, некоторую пользу эта процедура все-таки приносит — вода смывает с них пыль и растение получает больше света. Из-за этого ускоряется процесс фотосинтеза и усиливается рост кроны и корней.
Замиокулькас подкармливают только в весенний и летний период, используя стандартные удобрения для декоративно-лиственных комнатных растений. Зимой и осенью делать это нельзя — в холодное время года ему нужно минимальное количество питательных веществ, поэтому есть риск «перекормить» растение.
Замиокулькас можно размножить, взяв черенки стебля или листьев. Для этого нужно просто срезать стебель с почвы и поставить его в сосуд с водой в место, куда попадает яркий рассеянный свет. Через несколько месяцев или даже дольше (так как замиокулькас растёт медленно) начнут появляться новые корни и побеги, которые можно будет посадить в почву.
Также можно взять один лист растения, слегка погрузить его срезанным концом в воду и следовать той же процедуре, что и при размножении черенками.
Замиокулькас — неприхотливое растение, которое не подвержено вредителям, но неправильный уход может обернуться гибелью цветка. По мнению экспертов Тhesill. наиболее типичными проблемами являются:
Желтые, коричневые и поникшие листья — это не обязательно результат плохого ухода, считают эксперты Тopplant. Зачастую они отмирают в результате естественного старения. Впрочем, не менее распространенная причина пожелтения — избыточный полив. Поэтому первое, что нужно сделать если листья начали менять окраску — проверить влажность почвы. Также растение может желтеть при чрезмерном освещении. В таком случае нужно отодвинуть вазон на 1 метр от окна.
Желтые листья лучше удалять, обрезая как можно ближе к стеблю. Это сэкономит жизненные силы растения. Нельзя вместе с листьями обрезать верхнюю часть стебля — можно лишь срезать весь ствол чтобы нарезать из него черенки.
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