atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 09:08

Published 8 ноября, 09:08

Modified 8 ноября, 09:10

Updated 8 ноября, 09:10

Замиокулькас — уход в домашних условиях

Замиокулькас: почти как кактус, не требует большой заботы и домашнего ухода

8 ноября 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney. Замиокулькас — уход в домашних условиях
Это одно из самых красивых домашних растений, ставших популярным благорадя эффектным листьям, крупному размеру и неприхотливости в уходе. Считается, что это долларовое дерево приносит денежную удачу в дом. Однако с ним можно допустить ряд грубых ошибок, из-за которых у замии желтеют листья.

Растение замиокулькас, найденные окаменелости которого насчитывают 42 миллиона лет, в ботанических кругах называют «живым мертвецом». Сам же цветок родом из Танзании, поэтому обладает способностью задерживать воду и имеет высокую устойчивость к жажде.

Впервые попав в континентальную Европу через Нидерланды, замия сегодня широко выращивается во всем мире как комнатное растение, которое своим внешним видом выгодно подчеркивает эстетику интерьера. В некоторых культурах его принято дарить в качестве приветствия, чтобы принести удачу недавно переехавшим соседям.

Украшаю этим растением самый темный угол, а ему все нипочем, только воздух чистит
Узнать подробнее

У растения гладкие и блестящие листья, которые в зрелом возрасте имеют изумрудно-зелёный цвет. Длина листочков обычно составляет от 2,5 до 7,5 сантиметров. Они растут на толстых, слегка выпуклых стеблях, которые появляются из крупных, запасающих воду корневищ, скрытых под землёй. Растения очень медленно растут и обычно развиваются скачкообразно, а не постоянно в течение всего года.

Считается, что замия помогает очищать воздух, поскольку относится к филодендронам и спатифиллумам — двум распространённым комнатным растениям, которые могут удалять летучие органические соединения, такие как бензол (один из побочных продуктов газовых плит, сообщает Нousebeautiful.

Внимание!

Замиокулькас может вызывать раздражение у кошек, собак и людей, если они съедают листья. Лучше всего держать комнатные растения в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте.

Уход за замиокулькасУход за замиокулькас
Уход за замиокулькас. Фото: Изображение Midjourney

Уход за растением

Почва и дренаж

Почва, в которой будет находиться цветок замия, должна быть богатой органическими питательными веществами. На дне горшка должно быть отверстие, а если его нет, заполните его дренажными камнями, прежде чем добавлять почву. Садоводы-любители используют такие материалы, как перлит, кокос, вермикулит, пемзу или гальку. Это поможет гарантировать, что корни не утонут и не загниют.

При смене почвы или горшка рекомендуется соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить нежную корневую структуру растения.

Минимум ухода, а растет как в тропиках: как ухаживать за фикусом каучуконосным
Узнать подробнее

Любит ли цветок замия солнечный свет?

Растение замиокулькас должен получать много солнечного света в отфильтрованном виде, чтобы он мог хорошо расти. Растениеводы размещают замию обычно в угловых частях террас, балконов или на подоконниках, чтобы не подвергать его большому стрессу.

Это связано с тем, что цветку трудно противостоять палящему полуденному солнцу, проникающему прямо в его стебли, вызывая опасность высыхания, начиная с корневых частей.

Также стоит учитывать и температуру помещения, которая должна быть в диапазоне 18–30 °C. Лучше не допускать, чтобы она опускалась ниже 15 °C.

Как следует поливать замиокулькас?

Злейшим врагом растения, которое может выжить даже при длительном обезвоживании, считается чрезмерный полив. Количество воды варьируется в зависимости от сезона. Например, цветок полезно поливать всего лишь один раз в неделю в жаркие летние дни.

Помимо этого замиокулькас имеет чувствительность к температуре и кислотности поливной воды. В связи с этим поливать рекомендуется водой комнатной температуры и с мягким pH.

Полив замиокулькасаПолив замиокулькаса
Полив замиокулькаса. Фото: Изображение Midjourney

Опрыскивание растения

Эксперты Тopplant считают, что нет острой необходимости опрыскивать замиокулькас. Однако, некоторую пользу эта процедура все-таки приносит — вода смывает с них пыль и растение получает больше света. Из-за этого ускоряется процесс фотосинтеза и усиливается рост кроны и корней.

Сезонная подкормка

Замиокулькас подкармливают только в весенний и летний период, используя стандартные удобрения для декоративно-лиственных комнатных растений. Зимой и осенью делать это нельзя — в холодное время года ему нужно минимальное количество питательных веществ, поэтому есть риск «перекормить» растение.

Размножение замии

Замиокулькас можно размножить, взяв черенки стебля или листьев. Для этого нужно просто срезать стебель с почвы и поставить его в сосуд с водой в место, куда попадает яркий рассеянный свет. Через несколько месяцев или даже дольше (так как замиокулькас растёт медленно) начнут появляться новые корни и побеги, которые можно будет посадить в почву.

Также можно взять один лист растения, слегка погрузить его срезанным концом в воду и следовать той же процедуре, что и при размножении черенками.

Почему желтеют листья замиокулькасаПочему желтеют листья замиокулькаса
Почему желтеют листья замиокулькаса. Фото: Изображение Midjourney

Распространенные проблемы

Замиокулькас — неприхотливое растение, которое не подвержено вредителям, но неправильный уход может обернуться гибелью цветка. По мнению экспертов Тhesill. наиболее типичными проблемами являются:

  • СИМПТОМ: увядание растения
  • ПРИЧИНА: растение испытывает жажду

  • СИМПТОМ: сморщенные листья
  • ПРИЧИНА: растение поливали недостаточно

  • СИМПТОМ: пожелтение и размягчение листьев
  • ПРИЧИНА: корневая гниль, чрезмерный полив

Что делать при загнивании корней замиокулькаса

Желтые, коричневые и поникшие листья — это не обязательно результат плохого ухода, считают эксперты Тopplant. Зачастую они отмирают в результате естественного старения. Впрочем, не менее распространенная причина пожелтения — избыточный полив. Поэтому первое, что нужно сделать если листья начали менять окраску — проверить влажность почвы. Также растение может желтеть при чрезмерном освещении. В таком случае нужно отодвинуть вазон на 1 метр от окна.

Желтые листья лучше удалять, обрезая как можно ближе к стеблю. Это сэкономит жизненные силы растения. Нельзя вместе с листьями обрезать верхнюю часть стебля — можно лишь срезать весь ствол чтобы нарезать из него черенки.

Ранее мы рассказывали, почему не надо выбрасывать рождественский цветок после праздников и как заставить его снова цвести алым цветом.

Теперь знаю, как правильно содержать и поливать герань осенью: 5 важных правил
Узнать подробнее
Читайте также:
Собираю шелуху чеснока с осени и никогда не знаю проблем с урожаемУже в октябре готовим «рождественскую звезду» к пышному и яркому цветениюКартофельное пюре на миллион: такого рецепта вы еще не готовили!
#Эмилия Шпилева#Растения#Уход#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Комнатные растения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика