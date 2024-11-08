Жители Новосибирской области пойдут под суд за мошенничество на 5 млн

Posted 8 ноября, 03:53
Published 8 ноября, 03:53
Modified 8 ноября, 03:55
Updated 8 ноября, 03:55
Инцидент произошел в Мошковском районе. На скамье подсудимых окажутся трое жителей поселка. По версии следствия, в 2019 году один обвиняемый узнал, что в населенном пункте собираются строить спорткомплекс. Для этого проводился аукцион на поиск подрядчика.
Предполагается, что тогда он пришел к директору стройфирмы и предложил обманом похитить бюджетные деньги. Тот согласился. Подрядчиком выбрали именно эту фирму.
Тогда обвиняемые подговорили третьего соучастника подписать документы, в которых говорилась одна информация о количестве материалов для строительства, но фактически их в полном объеме не закупали. Таким образом злоумышленники заполучили 5 млн рублей.
Преступную схему раскрыли. Двух подозреваемых обвинили в мошенничестве, третьего в пособничестве. Их уголовные дела направлены в суд, который вынесет финальное решение. Кредиторы аквапарка сменили конкурсного управляющего.