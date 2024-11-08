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Posted 8 ноября, 03:53

Published 8 ноября, 03:53

Modified 8 ноября, 03:55

Updated 8 ноября, 03:55

Начнется суд

Жители Новосибирской области пойдут под суд за мошенничество на 5 млн

8 ноября 2024, 03:53
Фото: 1MI. Начнется суд
В Новосибирске будут судить возможных мошенников, которые заполучили 5 млн рублей, о чем сообщает прокуратура.

Инцидент произошел в Мошковском районе. На скамье подсудимых окажутся трое жителей поселка. По версии следствия, в 2019 году один обвиняемый узнал, что в населенном пункте собираются строить спорткомплекс. Для этого проводился аукцион на поиск подрядчика.

Предполагается, что тогда он пришел к директору стройфирмы и предложил обманом похитить бюджетные деньги. Тот согласился. Подрядчиком выбрали именно эту фирму.

Тогда обвиняемые подговорили третьего соучастника подписать документы, в которых говорилась одна информация о количестве материалов для строительства, но фактически их в полном объеме не закупали. Таким образом злоумышленники заполучили 5 млн рублей.

Преступную схему раскрыли. Двух подозреваемых обвинили в мошенничестве, третьего в пособничестве. Их уголовные дела направлены в суд, который вынесет финальное решение. Кредиторы аквапарка сменили конкурсного управляющего.

Экс-главу «Экологии-Новосибирск» начали судить за мошенничество на миллиард
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Аукцион#Подрядчик#Мошковский район#Спорткомплекс
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