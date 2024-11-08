Жители Новосибирской области пойдут под суд за мошенничество на 5 млн

Инцидент произошел в Мошковском районе. На скамье подсудимых окажутся трое жителей поселка. По версии следствия, в 2019 году один обвиняемый узнал, что в населенном пункте собираются строить спорткомплекс. Для этого проводился аукцион на поиск подрядчика.