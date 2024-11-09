А снег убирать будут? Прокуратура взялась за дорожников из-за некачественных работ

Ведомство выдало более 200 предостережений руководителям муниципальных организаций и дорожных служб, ответственных за содержание дорог. Среди выявленных нарушений оказались неисправность уборочной техники и недостаточная укомплектованность штатов в дорожных организациях. Прокуратура также обнаружила, что в ряде случаев дорожные службы не заключили контракты на привлечение дополнительных ресурсов для оперативной уборки снега и не обеспечили достаточное количество противогололедных материалов.