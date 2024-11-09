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Posted 9 ноября, 02:32

Published 9 ноября, 02:32

Modified 9 ноября, 02:32

Updated 9 ноября, 02:32

Проверка прокуратуры

А снег убирать будут? Прокуратура взялась за дорожников из-за некачественных работ

9 ноября 2024, 02:32
Фото: Прокуратура Новосибирской области. Проверка прокуратуры

Новосибирские дорожники получили две сотни замечаний за уборку снега

С началом зимнего сезона прокуратура Новосибирской области усилила надзор за качеством очистки дорог от снега и наледи. По итогам первых проверок, проведенных после обильного снегопада, были выявлены значительные нарушения в работе дорожных служб.

Ведомство выдало более 200 предостережений руководителям муниципальных организаций и дорожных служб, ответственных за содержание дорог. Среди выявленных нарушений оказались неисправность уборочной техники и недостаточная укомплектованность штатов в дорожных организациях. Прокуратура также обнаружила, что в ряде случаев дорожные службы не заключили контракты на привлечение дополнительных ресурсов для оперативной уборки снега и не обеспечили достаточное количество противогололедных материалов.

Правоохранители обращают внимание, что в связи с увеличением интенсивности осадков в регионе надлежащее содержание дорог становится одной из приоритетных задач. По словам представителей прокуратуры, выявленные проблемы требуют немедленного устранения, чтобы минимизировать угрозу для безопасности участников дорожного движения и пешеходов. В связи с этим прокуратура планирует дальнейшие регулярные проверки.

Прокуратура призвала граждан сообщать о неочищенных улицах и магистралях, чтобы дополнительно проанализировать ситуацию и оперативно принимать меры.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Прокуратура#Нарушения#Снег#Уборка снега
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