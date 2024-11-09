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Posted 9 ноября, 07:55

Published 9 ноября, 07:55

Modified 9 ноября, 07:57

Updated 9 ноября, 07:57

Недвижимость в Октябрьском районе

«Безнадега — ипотека под 25%»: эксперты советуют арендовать, а не покупать жилье

9 ноября 2024, 07:55
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Недвижимость в Октябрьском районе

Новосибирские эксперты советуют не покупать, а арендовать жилье

Повышение ключевой ставки Центробанком России до 21% сделало покупку жилья в ипотеку крайне сложной задачей для большинства россиян. По мнению экспертов, гораздо выгоднее ближайшие годы будет снимать жилье.

Сегодня ставка по ипотечным кредитам вплотную приблизилась к 25%, что делает ежемесячные платежи неподъемными для среднестатистической семьи. В такой ситуации эксперты все чаще рекомендуют аренду, как более разумный и гибкий финансовый вариант.

«С такими ценами и ставками, не стоит рассматривать аренду жилья как трагедию и безнадегу, наоборот, безнадега — это ипотека под 25% годовых», — поясняет в разговоре с Atas.Info кандидат экономических наук и доцент НГУЭУ Эдуард Коложвари.

Кроме того, специалисты отмечают, что аренда позволяет сохранить финансовую гибкость и не привязывает жильцов к одному месту. Это особенно актуально для молодежи, которая часто меняет место работы и место жительства.

«Пока есть возможность, лучше арендуйте жилье, не привязываясь к одному месту», — советует экономист. — При текущих условиях аренда является наиболее приемлемым вариантом для большинства россиян, поскольку это позволяет не связывать значительные средства в недвижимость и сохранять финансовую гибкость.

Эксперты прогнозируют, что в текущих условиях аренда будет приемлимой формой жилья еще долгое время. Сейчас это позволяет семьям избежать крупных долгов и снизить финансовые риски, связанные с ипотекой.

Рост ставок также привел к замедлению рынка недвижимости: количество сделок резко снизилось, и многие застройщики вынуждены откладывать новые проекты.

Даже льготная ипотека теперь не решает проблему: она позволяет получить кредит под 6% только семьям с детьми и с ограничением на сумму займа. При этом цены на многие квартиры в регионах, особенно на трехкомнатные, превышают предел в 6 миллионов рублей, что оставляет россиян с ограниченным выбором жилья.

«Сейчас вся эта ситуация приводит к падению продаж, к падению ввода новых проектов и в конце концов приведет к монополизации рынка уже потом, соответственно, когда ключевая ставка будет снижена», — комментирует независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По данным Управления Росреестра по Новосибирской области, число зарегистрированных сделок на первичном рынке сократилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Если в сентябре 2023 года было заключено 5036 договоров долевого участия, то в сентябре этого года их число упало до 2436. На вторичном рынке ситуация не лучше — количество сделок также снизилось на 39%.

Рынок недвижимости на дне: что изменится после очередного повышения ключевой ставки
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