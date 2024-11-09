«Безнадега — ипотека под 25%»: эксперты советуют арендовать, а не покупать жилье

По данным Управления Росреестра по Новосибирской области, число зарегистрированных сделок на первичном рынке сократилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Если в сентябре 2023 года было заключено 5036 договоров долевого участия, то в сентябре этого года их число упало до 2436. На вторичном рынке ситуация не лучше — количество сделок также снизилось на 39%.