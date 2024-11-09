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Posted 9 ноября, 09:32

Published 9 ноября, 09:32

Modified 9 ноября, 09:32

Updated 9 ноября, 09:32

Бомбоубежище зимой

Больше полусотни бомбоубежищ отремонтируют в Новосибирске в 2025 году

9 ноября 2024, 09:32
Фото: 1MI. Бомбоубежище зимой
Мэрия Новосибирска запланировала ремонт защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО), известных в народе как бомбоубежища. В 2025 году будет отремонтировано больше полусотни убежищ, рассказали в мэрии в ответ на запрос Atas.Info.

Рмеонт бомбоубежищ ведется в рамках программы по гражданской обороне, рассчитанной на период с 2021 по 2025 годы. В рамках этой программы город выделяет бюджетные средства для восстановления укрытий, находящихся в муниципальной собственности. Так, за последние два года проведен ремонт на 90 объектах: 24 защитных сооружения обновлены в 2022 году, 66 — в 2023 году. В текущем году ремонтируется еще 51 объект, а в планах на 2025 год — восстановление 61 сооружения.

«Ремонт ЗСГО, включенных в состав муниципальной казны, осуществляется в соответствии с муниципальной программой. Согласно указанной программе выделяются бюджетные ассигнования, в соответствии с которыми осуществляется ремонт объектов ЗСГО», — пояснили в горадминистрации.

Эти бомбоубежища остаются закрытыми для свободного посещения, и информация о местоположении и характеристиках ЗСГО засекречена. Однако, чтобы обеспечить укрытие для всего населения в случае мобилизации или военной угрозы, мэрия совместно с сервисом 2GIS уже отметила на карте около четырех тысяч временных укрытий, включая подвалы многоквартирных домов и подземные парковки. Хотя такие укрытия не обеспечивают полной защиты, они могут послужить временной защитой от взрывной волны и обломков.

Состояние защитных сооружений неоднократно вызывало критику: в ходе проверок МЧС на ряде объектов выявлены серьезные нарушения, такие как отсутствие вентиляции, аварийного водоснабжения и даже рукояток на герметичных дверях. На устранение всех замечаний отведено время до мая 2025 года.

Новосибирские бомбоубежища отремонтируют и оснастят сантехникой
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