Больше полусотни бомбоубежищ отремонтируют в Новосибирске в 2025 году

Posted 9 ноября, 09:32
Published 9 ноября, 09:32
Modified 9 ноября, 09:32
Updated 9 ноября, 09:32
Рмеонт бомбоубежищ ведется в рамках программы по гражданской обороне, рассчитанной на период с 2021 по 2025 годы. В рамках этой программы город выделяет бюджетные средства для восстановления укрытий, находящихся в муниципальной собственности. Так, за последние два года проведен ремонт на 90 объектах: 24 защитных сооружения обновлены в 2022 году, 66 — в 2023 году. В текущем году ремонтируется еще 51 объект, а в планах на 2025 год — восстановление 61 сооружения.
«Ремонт ЗСГО, включенных в состав муниципальной казны, осуществляется в соответствии с муниципальной программой. Согласно указанной программе выделяются бюджетные ассигнования, в соответствии с которыми осуществляется ремонт объектов ЗСГО», — пояснили в горадминистрации.
Эти бомбоубежища остаются закрытыми для свободного посещения, и информация о местоположении и характеристиках ЗСГО засекречена. Однако, чтобы обеспечить укрытие для всего населения в случае мобилизации или военной угрозы, мэрия совместно с сервисом 2GIS уже отметила на карте около четырех тысяч временных укрытий, включая подвалы многоквартирных домов и подземные парковки. Хотя такие укрытия не обеспечивают полной защиты, они могут послужить временной защитой от взрывной волны и обломков.
Состояние защитных сооружений неоднократно вызывало критику: в ходе проверок МЧС на ряде объектов выявлены серьезные нарушения, такие как отсутствие вентиляции, аварийного водоснабжения и даже рукояток на герметичных дверях. На устранение всех замечаний отведено время до мая 2025 года.