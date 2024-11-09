Больше полусотни бомбоубежищ отремонтируют в Новосибирске в 2025 году

Рмеонт бомбоубежищ ведется в рамках программы по гражданской обороне, рассчитанной на период с 2021 по 2025 годы. В рамках этой программы город выделяет бюджетные средства для восстановления укрытий, находящихся в муниципальной собственности. Так, за последние два года проведен ремонт на 90 объектах: 24 защитных сооружения обновлены в 2022 году, 66 — в 2023 году. В текущем году ремонтируется еще 51 объект, а в планах на 2025 год — восстановление 61 сооружения.