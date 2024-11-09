Дед Мороз на Новый год только для богатых: услуги дедушек подорожали почти на 100%

Стоимость поздравления зависит от времени и места проведения. В дневное время 31 декабря визит Деда Мороза и Снегурочки обойдется в среднем в 7 500 рублей, но ночное поздравление, которое традиционно считается самым востребованным, может стоить до 12 тысяч рублей. Те, кто ищет варианты подешевле, могут найти услуги за 3 500 рублей на площадках частных объявлений, но агентства отмечают, что за эту сумму чаще всего предлагаются более короткие программы.