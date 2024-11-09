Дед Мороз на Новый год только для богатых: услуги дедушек подорожали почти на 100%

Posted 9 ноября, 04:28
Published 9 ноября, 04:28
Modified 9 ноября, 04:28
Updated 9 ноября, 04:28
По данным сервиса «Авито Услуги», спрос на поздравления от сказочных персонажей в октябре 2024 года увеличился на 87% по сравнению с прошлым годом, а предложение на аналогичные услуги выросло на 72%. Однако цена за визит зимних волшебников значительно выросла: теперь новосибирцам предстоит заплатить за домашнее поздравление минимум 7 500 рублей, что на тысячу рублей больше, чем в прошлом году, сообщает Сибкрай.ru со ссылкой на данные сервиса.
Представители агентства «Чудодейство» подтвердили, что стоимость новогодних услуг поднялась примерно на 10%. Наибольший ажиотаж традиционно приходится на декабрь, но многие начали бронировать поздравления с начала октября. По их словам, чем ближе к праздникам, тем выше будет цена, особенно на услуги в пиковое время — в новогоднюю ночь.
Стоимость поздравления зависит от времени и места проведения. В дневное время 31 декабря визит Деда Мороза и Снегурочки обойдется в среднем в 7 500 рублей, но ночное поздравление, которое традиционно считается самым востребованным, может стоить до 12 тысяч рублей. Те, кто ищет варианты подешевле, могут найти услуги за 3 500 рублей на площадках частных объявлений, но агентства отмечают, что за эту сумму чаще всего предлагаются более короткие программы.