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Posted 9 ноября, 04:28

Published 9 ноября, 04:28

Modified 9 ноября, 04:28

Updated 9 ноября, 04:28

Дед Мороз и Снегурочка

Дед Мороз на Новый год только для богатых: услуги дедушек подорожали почти на 100%

9 ноября 2024, 04:28
Фото: 1MI. Дед Мороз и Снегурочка

В Новосибирске с прошлого года резко подорожали услуги Деда Мороза

С приближением новогодних праздников в Новосибирске наблюдается повышенный спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки, что уже привело к росту цен.

По данным сервиса «Авито Услуги», спрос на поздравления от сказочных персонажей в октябре 2024 года увеличился на 87% по сравнению с прошлым годом, а предложение на аналогичные услуги выросло на 72%. Однако цена за визит зимних волшебников значительно выросла: теперь новосибирцам предстоит заплатить за домашнее поздравление минимум 7 500 рублей, что на тысячу рублей больше, чем в прошлом году, сообщает Сибкрай.ru со ссылкой на данные сервиса.

Представители агентства «Чудодейство» подтвердили, что стоимость новогодних услуг поднялась примерно на 10%. Наибольший ажиотаж традиционно приходится на декабрь, но многие начали бронировать поздравления с начала октября. По их словам, чем ближе к праздникам, тем выше будет цена, особенно на услуги в пиковое время — в новогоднюю ночь.

Стоимость поздравления зависит от времени и места проведения. В дневное время 31 декабря визит Деда Мороза и Снегурочки обойдется в среднем в 7 500 рублей, но ночное поздравление, которое традиционно считается самым востребованным, может стоить до 12 тысяч рублей. Те, кто ищет варианты подешевле, могут найти услуги за 3 500 рублей на площадках частных объявлений, но агентства отмечают, что за эту сумму чаще всего предлагаются более короткие программы.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Цены#Поздравления#Новый год#Дед Мороз#Снегурочка
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