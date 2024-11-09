atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 10:29

Published 9 ноября, 10:29

Modified 9 ноября, 10:31

Updated 9 ноября, 10:31

Сосновые шишки

Дефицит шишек в Сибири — чем это грозит региону

9 ноября 2024, 10:29
Фото: Unsplash.com. Сосновые шишки

В Новосибирской области зафиксировали дефицит шишек

В Новосибирской области в 2024 году отмечен дефицит шишек лесных пород, что связано с неблагоприятными погодными условиями, сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Урожайность семян снизилась, особенно по сосне и кедру, урожай которых цикличен. По словам специалистов, сосна приносит хороший урожай раз в несколько лет, а кедр — только раз в восемь лет. Сбор шишек — важное ежегодное мероприятие для региона, позволяющее обеспечивать лесовосстановление в рамках национального проекта «Экология».

Тем не менее, несмотря на «неурожайное» время, Бердскому лесному хозяйству удалось собрать около двух тонн шишек сосны обыкновенной, что позволит получить около 20 килограммов семян с улучшенными наследственными свойствами. Также заготовлено 5 килограммов семян сосны обыкновенной и 192 килограмма семян кедра. Собранные семена будут использованы для восстановления лесов после вырубок и пожаров.

Алексей Бугаков, начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов, отметил, что выход семян сосны составляет лишь 1% от массы собранных шишек, что делает сбор шишек объемным процессом. В этом году Новосибирская область выполнила государственное задание по сбору лесосеменного сырья, хотя недостаток шишек стал ощутим.

Новосибирцы ощутили резкий рост цен на масло
Узнать подробнее
Читайте также:
Союзмолоко: цены на сливочное масло вырастут в пределах инфляцииПроизводить яйца и молоко стали меньше в Новосибирской областиМолока не будет? Коровы вымирают в Новосибирской области
#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирская область#Погода#Сибирь#Сбор шишек#Сосна#Кедр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика