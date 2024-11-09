Дефицит шишек в Сибири — чем это грозит региону

Posted 9 ноября, 10:29
Published 9 ноября, 10:29
Modified 9 ноября, 10:31
Updated 9 ноября, 10:31
Урожайность семян снизилась, особенно по сосне и кедру, урожай которых цикличен. По словам специалистов, сосна приносит хороший урожай раз в несколько лет, а кедр — только раз в восемь лет. Сбор шишек — важное ежегодное мероприятие для региона, позволяющее обеспечивать лесовосстановление в рамках национального проекта «Экология».
Тем не менее, несмотря на «неурожайное» время, Бердскому лесному хозяйству удалось собрать около двух тонн шишек сосны обыкновенной, что позволит получить около 20 килограммов семян с улучшенными наследственными свойствами. Также заготовлено 5 килограммов семян сосны обыкновенной и 192 килограмма семян кедра. Собранные семена будут использованы для восстановления лесов после вырубок и пожаров.
Алексей Бугаков, начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов, отметил, что выход семян сосны составляет лишь 1% от массы собранных шишек, что делает сбор шишек объемным процессом. В этом году Новосибирская область выполнила государственное задание по сбору лесосеменного сырья, хотя недостаток шишек стал ощутим.