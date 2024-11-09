Дефицит шишек в Сибири — чем это грозит региону

Урожайность семян снизилась, особенно по сосне и кедру, урожай которых цикличен. По словам специалистов, сосна приносит хороший урожай раз в несколько лет, а кедр — только раз в восемь лет. Сбор шишек — важное ежегодное мероприятие для региона, позволяющее обеспечивать лесовосстановление в рамках национального проекта «Экология».