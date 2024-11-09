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Posted 9 ноября, 07:17

Published 9 ноября, 07:17

Modified 9 ноября, 07:19

Updated 9 ноября, 07:19

Маршрутка №44

Дефицит водителей — люди часами ждут свою маршрутку

9 ноября 2024, 07:17
Фото: 2GIS. Маршрутка №44

В Новосибирске рассказали о нехватке водителей на маршруте №44

В мэрии Новосибирска сообщили о дефиците водителей на автобусном маршруте №44, что стало причиной жалоб от жителей нового жилого комплекса «Галактика».

С 28 октября автобус №44 изменил маршрут и теперь курсирует по направлению «Площадь Калинина — Сад им. Дзержинского». Однако из положенных пяти автобусов на линии работают только два, из-за чего пассажирам приходится долго ждать. Департамент транспорта Новосибирска пояснил, что привлечь дополнительных перевозчиков пока не удалось, сообщает Сиб.фм.

Жители ЖК «Галактика» уже ранее поднимали вопрос о транспортных трудностях. Комплекс, состоящий из нескольких многоэтажных домов, расположен в значительном удалении от крупных транспортных узлов, а ближайшая остановка «Молокозавод» обслуживается лишь маршрутным такси №19. Горожане также отмечают, что ближайшие крупные остановки находятся на расстоянии до километра, что усложняет ежедневные поездки, особенно для школьников и работающих граждан.

Для улучшения транспортной доступности по улице Островского, на которой курсирует маршрутное такси №19 с 19 единицами транспорта, департамент разработал новую схему движения для маршрута №44, обеспечив его двумя автобусами. Это решение, по мнению мэрии, должно соответствовать пассажиропотоку и облегчить нагрузку на улицу Островского, хотя местные жители считают, что двух автобусов недостаточно для покрытия всех потребностей района.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Автобусы#Остановки#Маршруты#Дефицит водителей
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