Дефицит водителей — люди часами ждут свою маршрутку

Для улучшения транспортной доступности по улице Островского, на которой курсирует маршрутное такси №19 с 19 единицами транспорта, департамент разработал новую схему движения для маршрута №44, обеспечив его двумя автобусами. Это решение, по мнению мэрии, должно соответствовать пассажиропотоку и облегчить нагрузку на улицу Островского, хотя местные жители считают, что двух автобусов недостаточно для покрытия всех потребностей района.