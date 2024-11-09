Два человека заживо сгорели в крупном пожаре в Новосибирске

Posted 9 ноября, 03:32
Published 9 ноября, 03:32
Modified 9 ноября, 03:34
Updated 9 ноября, 03:34
Всего за 8 ноября сотрудникам МЧС пришлось тушить 17 пожаров, а также 5 раз ликвидировать последствия ДТП.
Одно из возгораний произошло в частном доме в Черепаново. Спасатели прибыли на место происшествия спустя 5 минут после вызова. Огнем была охвачена кровля и веранда. Пожар тушили 15 минут. Во время операции, внутри здания нашли двух погибших: женщину 1970 года рождения и мужчину 1969 года рождения.
Утром 9 ноября сотрудники МЧС также устраняли пожар в Ленинском районе Новосибирска. 27 челоек и 9 единиц техники в течении полутора часов устраняли возгорание в нежилом строении на улице Серафимовича. Огонь охватил площадь в 250 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.