Два человека заживо сгорели в крупном пожаре в Новосибирске

Одно из возгораний произошло в частном доме в Черепаново. Спасатели прибыли на место происшествия спустя 5 минут после вызова. Огнем была охвачена кровля и веранда. Пожар тушили 15 минут. Во время операции, внутри здания нашли двух погибших: женщину 1970 года рождения и мужчину 1969 года рождения.