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Posted 9 ноября, 03:32

Published 9 ноября, 03:32

Modified 9 ноября, 03:34

Updated 9 ноября, 03:34

Работа пожарных

Два человека заживо сгорели в крупном пожаре в Новосибирске

9 ноября 2024, 03:32
Фото: 1MI. Работа пожарных
За день в Новосибирской области пожарные более 22 раз совершали выезды. Не обошлось без происшествий — погибли 2 человека, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Всего за 8 ноября сотрудникам МЧС пришлось тушить 17 пожаров, а также 5 раз ликвидировать последствия ДТП.

Одно из возгораний произошло в частном доме в Черепаново. Спасатели прибыли на место происшествия спустя 5 минут после вызова. Огнем была охвачена кровля и веранда. Пожар тушили 15 минут. Во время операции, внутри здания нашли двух погибших: женщину 1970 года рождения и мужчину 1969 года рождения.

Утром 9 ноября сотрудники МЧС также устраняли пожар в Ленинском районе Новосибирска. 27 челоек и 9 единиц техники в течении полутора часов устраняли возгорание в нежилом строении на улице Серафимовича. Огонь охватил площадь в 250 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Пожар#Безопасность#Погибшие#Частный дом
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