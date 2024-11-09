ФСБ требует арестовать новосибирского бизнесмена по делу о хищениях в аквапарке

Это не первое уголовное дело против Богорада. В 2009 году он уже привлекался к ответственности по обвинению в мошенничестве с фиктивными контрактами на оказание услуг госкомпании, что привело к ущербу в 236 миллионов рублей. В 2017 году, находясь в Израиле, Богорад вернулся в Россию и добровольно сдался правоохранительным органам. По этому делу он получил условный срок — 5,5 лет и штраф в размере 500 тысяч рублей.