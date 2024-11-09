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Posted 9 ноября, 02:12

Published 9 ноября, 02:12

Modified 9 ноября, 02:12

Updated 9 ноября, 02:12

Евгений Богорад

ФСБ требует арестовать новосибирского бизнесмена по делу о хищениях в аквапарке

9 ноября 2024, 02:12
Фото: Судебный департамент Новосибирской области. Евгений Богорад
Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал ходатайство Следственного управления ФСБ о заключении под стражу предпринимателя Евгения Богорада, который ранее был арестован в Новосибирске по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Богорад, возглавлявший в прошлом сибирское отделение государственной компании «ФТ-Центр», оказался вовлечен в громкое дело о хищениях, связанное с заместителем генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александром Попелюхом.

Согласно следственным материалам, Богораду вменяют участие в схеме, приведшей к ущербу на сумму порядка 200 миллионов рублей. Центральным объектом дела стал новосибирский аквапарк «Аквамир», находящийся под управлением АСВ с момента банкротства Межтопэнергобанка. В материалах дела указано, что аренда площадей аквапарка была искусственно занижена, что привело к сокрытию доходов и недополучению значительных сумм кредиторами и должниками. Следствие считает, что в результате этих действий пострадали финансовые интересы участников процедуры банкротства и самого АСВ.

Евгений Богорад был арестован еще в мае 2024 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденному в Новосибирске. Осенью предпринимателя этапировали в Москву для проведения дополнительных следственных мероприятий по делу Попелюха. Судебный представитель подтвердил регистрацию материалов, но не уточнил, насколько продолжительным может стать заключение под стражу.

Ранее, в октябре, Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения для Александра Попелюха, заместителя гендиректора АСВ и экс-заместителя прокурора Новосибирской области. По версии следствия, Попелюх также причастен к махинациям с доходами от аренды помещений аквапарка «Аквамир», находящегося под управлением АСВ после банкротства владельца, компании «ВДТ строй». В рамках расследования ФСБ опросило нескольких топ-менеджеров агентства, а также провело обыски и изъяло материалы в центральном офисе АСВ в Москве.

Среди других фигурантов дела значатся известные региональные предприниматели и бывшие чиновники: арестованы президент и гендиректор холдинга «РАТМ» Эдуард Таран, учредитель управляющей компании ООО «Белая Сфера Констракшн» Аркадий Тарабрин, а также экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова и Дмитрий Воронин, участвовавший в процедуре банкротства ООО «ВДТ строй». По данным следствия, именно Тарана рассматривают как одного из организаторов данной схемы.

Это не первое уголовное дело против Богорада. В 2009 году он уже привлекался к ответственности по обвинению в мошенничестве с фиктивными контрактами на оказание услуг госкомпании, что привело к ущербу в 236 миллионов рублей. В 2017 году, находясь в Израиле, Богорад вернулся в Россию и добровольно сдался правоохранительным органам. По этому делу он получил условный срок — 5,5 лет и штраф в размере 500 тысяч рублей.

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