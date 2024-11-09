Индексация пенсий в 2025 году — новые праивла начисления выплат

Posted 9 ноября, 10:16
Published 9 ноября, 10:16
Modified 9 ноября, 10:18
Updated 9 ноября, 10:18
С 1 января 2025 года пенсии будут проиндексированы на 7,3%, что позволит увеличить выплаты для более чем 42 миллионов граждан. Нововведение затронет всех пенсионеров, включая тех, кто продолжает работать, а также получателей социальных пенсий, выплат по инвалидности и утрате кормильца.
На основании закона № 367-ФЗ, подписанного Президентом России в октябре 2024 года, с 1 января 2025 года стоимость пенсионного коэффициента увеличится до 142,76 рублей, что является важной составляющей при расчете пенсионных выплат. Кроме того, фиксированная часть пенсии, начисляемая по старости, вырастет с текущих 8134,88 рубля до 8728,73 рубля.
Средний размер пенсии для неработающих граждан по старости составит 24 059,12 рубля, а социальные пенсии к концу года достигнут уровня 15 456 рублей, что обеспечит дополнительную поддержку для наиболее нуждающихся категорий населения.
Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновляется впервые с 2015 года. Эта мера была приостановлена девять лет назад, и с тех пор пенсионные накопления работающих пенсионеров росли исключительно на лицевых счетах. Однако с начала следующего года повышение будет проводиться автоматически и отразится непосредственно в выплатах, что улучшит материальное положение работающих пожилых граждан.
Вместе с тем, индексация для работающих пенсионеров также предполагает начисление дополнительного индексационного коэффициента за все пропущенные периоды с 2016 по 2024 год. Выплаты начнут поступать с 1 января 2025 года, и для их получения не потребуется обращаться в Социальный фонд или предоставлять дополнительные документы.
Согласно плану правительства, в 2026 и 2027 годах будет внедрена двукратная индексация страховых выплат. Предполагается, что в 2026 году пенсии будут повышаться 1 февраля (на 4,5%) и 1 апреля (на 5,5%). В 2027 году индексация будет проходить по схожей схеме: 1 февраля на 4%, а 1 апреля — на 4,1%. Дополнительно, с 1 апреля 2025 года увеличатся социальные пенсии и государственные выплаты по инвалидности, что составит прибавку в размере 14,75%.
Размер страховой пенсии по старости рассчитывается с учетом пенсионных коэффициентов, стоимость которых ежегодно пересматривается. Формула для определения страховой пенсии выглядит следующим образом:
Сумма накопленных пенсионных коэффициентов * стоимость коэффициента на момент назначения + фиксированная выплата.
Начиная с января 2025 года, фиксированная выплата составит 8 728,73 рубля. Если пенсионер накопил, к примеру, 30 баллов, то его пенсия по старости составит около 13 тысяч рублей.
Граждане России могут рассчитывать на несколько типов пенсий, зависящих от возраста, трудового стажа и социальных обстоятельств:
Государственные пенсии. Назначаются лицам, которые не могут рассчитывать на страховые выплаты, включая участников Великой Отечественной войны, военнослужащих, работников государственной службы и пострадавших от катастроф.
Страховые пенсии. Выплачиваются при достижении пенсионного возраста, по инвалидности или при утрате кормильца. Для получения необходимо иметь минимальный стаж работы (15 лет) и накопленные пенсионные коэффициенты, которые можно рассчитать через портал «Госуслуги».
Социальные пенсии. Назначаются тем, кто не имеет права на страховую пенсию, например детям-инвалидам и людям, которые не работали.
Накопительная пенсия. Формировалась с 2002 по 2013 год за счет взносов и личных отчислений, однако с 2014 года для нее действует мораторий. Уже накопленные средства продолжают инвестироваться и станут доступны для использования при достижении пенсионного возраста.
Процедура назначения пенсии проводится через Социальный фонд России, многофункциональные центры или портал «Госуслуги». Для оформления пенсии понадобятся паспорт или вид на жительство для иностранцев и документы, подтверждающие трудовой стаж и заработок. После подачи заявления пенсионеры смогут выбрать способ доставки выплаты: на банковский счет, через «Почту России» или на дом.
Для назначения страховой пенсии учитывается также страховой стаж, который включает не только трудовую деятельность, но и периоды военной службы, ухода за ребенком до 1,5 лет, ухода за инвалидом I группы или престарелым старше 80 лет. Сумма коэффициентов зависит от страховых взносов, уплаченных в эти периоды.
В 2024 году женщины 1966 и мужчины 1961 года рождения могли выйти на пенсию по возрасту, в 2025 году — те, кто имеет право на досрочные выплаты. Пенсионные льготы предусмотрены для представителей профессий с тяжелыми условиями труда, многодетных матерей, жителей Крайнего Севера и сельской местности.
Для сельских пенсионеров сохраняется надбавка 25% к страховой пенсии при стаже работы в агропромышленности не менее 30 лет. С 2022 года этот бонус выплачивается даже после переезда в город.
Определенным категориям, включая ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и инвалидов с военной травмой, предоставляется возможность одновременного получения двух пенсий. Право на двойные выплаты также распространяется на бывших военных, федеральных госслужащих и членов семей ликвидаторов Чернобыльской аварии.