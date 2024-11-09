Индексация пенсий в 2025 году — новые праивла начисления выплат

Согласно плану правительства, в 2026 и 2027 годах будет внедрена двукратная индексация страховых выплат. Предполагается, что в 2026 году пенсии будут повышаться 1 февраля (на 4,5%) и 1 апреля (на 5,5%). В 2027 году индексация будет проходить по схожей схеме: 1 февраля на 4%, а 1 апреля — на 4,1%. Дополнительно, с 1 апреля 2025 года увеличатся социальные пенсии и государственные выплаты по инвалидности, что составит прибавку в размере 14,75%.