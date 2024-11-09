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Posted 9 ноября, 10:16

Published 9 ноября, 10:16

Modified 9 ноября, 10:18

Updated 9 ноября, 10:18

Деньги и паспорт

Индексация пенсий в 2025 году — новые праивла начисления выплат

9 ноября 2024, 10:16
Фото: 1MI. Деньги и паспорт

Владимир Путин утвердил новые правила индексации пенсий в 2025 году

В России вступают в силу важные изменения, касающиеся индексации пенсий для работающих и неработающих пенсионеров. Разбираем подробнее.

С 1 января 2025 года пенсии будут проиндексированы на 7,3%, что позволит увеличить выплаты для более чем 42 миллионов граждан. Нововведение затронет всех пенсионеров, включая тех, кто продолжает работать, а также получателей социальных пенсий, выплат по инвалидности и утрате кормильца.

Новые параметры индексации пенсий

На основании закона № 367-ФЗ, подписанного Президентом России в октябре 2024 года, с 1 января 2025 года стоимость пенсионного коэффициента увеличится до 142,76 рублей, что является важной составляющей при расчете пенсионных выплат. Кроме того, фиксированная часть пенсии, начисляемая по старости, вырастет с текущих 8134,88 рубля до 8728,73 рубля.

Средний размер пенсии для неработающих граждан по старости составит 24 059,12 рубля, а социальные пенсии к концу года достигнут уровня 15 456 рублей, что обеспечит дополнительную поддержку для наиболее нуждающихся категорий населения.

Индексация для работающих пенсионеров

Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновляется впервые с 2015 года. Эта мера была приостановлена девять лет назад, и с тех пор пенсионные накопления работающих пенсионеров росли исключительно на лицевых счетах. Однако с начала следующего года повышение будет проводиться автоматически и отразится непосредственно в выплатах, что улучшит материальное положение работающих пожилых граждан.

Монеты и кошелекМонеты и кошелек
Монеты и кошелек. Фото: 1MI

Вместе с тем, индексация для работающих пенсионеров также предполагает начисление дополнительного индексационного коэффициента за все пропущенные периоды с 2016 по 2024 год. Выплаты начнут поступать с 1 января 2025 года, и для их получения не потребуется обращаться в Социальный фонд или предоставлять дополнительные документы.

График индексации на ближайшие годы

Согласно плану правительства, в 2026 и 2027 годах будет внедрена двукратная индексация страховых выплат. Предполагается, что в 2026 году пенсии будут повышаться 1 февраля (на 4,5%) и 1 апреля (на 5,5%). В 2027 году индексация будет проходить по схожей схеме: 1 февраля на 4%, а 1 апреля — на 4,1%. Дополнительно, с 1 апреля 2025 года увеличатся социальные пенсии и государственные выплаты по инвалидности, что составит прибавку в размере 14,75%.

Специфика расчета страховой пенсии

Размер страховой пенсии по старости рассчитывается с учетом пенсионных коэффициентов, стоимость которых ежегодно пересматривается. Формула для определения страховой пенсии выглядит следующим образом:

Сумма накопленных пенсионных коэффициентов * стоимость коэффициента на момент назначения + фиксированная выплата.

Начиная с января 2025 года, фиксированная выплата составит 8 728,73 рубля. Если пенсионер накопил, к примеру, 30 баллов, то его пенсия по старости составит около 13 тысяч рублей.

Виды пенсионных выплат

Граждане России могут рассчитывать на несколько типов пенсий, зависящих от возраста, трудового стажа и социальных обстоятельств:

  1. Государственные пенсии. Назначаются лицам, которые не могут рассчитывать на страховые выплаты, включая участников Великой Отечественной войны, военнослужащих, работников государственной службы и пострадавших от катастроф.

  2. Страховые пенсии. Выплачиваются при достижении пенсионного возраста, по инвалидности или при утрате кормильца. Для получения необходимо иметь минимальный стаж работы (15 лет) и накопленные пенсионные коэффициенты, которые можно рассчитать через портал «Госуслуги».

  3. Социальные пенсии. Назначаются тем, кто не имеет права на страховую пенсию, например детям-инвалидам и людям, которые не работали.

  4. Накопительная пенсия. Формировалась с 2002 по 2013 год за счет взносов и личных отчислений, однако с 2014 года для нее действует мораторий. Уже накопленные средства продолжают инвестироваться и станут доступны для использования при достижении пенсионного возраста.

Оформление пенсииОформление пенсии
Оформление пенсии. Фото: 1MI

Оформление пенсий: куда обратиться

Процедура назначения пенсии проводится через Социальный фонд России, многофункциональные центры или портал «Госуслуги». Для оформления пенсии понадобятся паспорт или вид на жительство для иностранцев и документы, подтверждающие трудовой стаж и заработок. После подачи заявления пенсионеры смогут выбрать способ доставки выплаты: на банковский счет, через «Почту России» или на дом.

Для назначения страховой пенсии учитывается также страховой стаж, который включает не только трудовую деятельность, но и периоды военной службы, ухода за ребенком до 1,5 лет, ухода за инвалидом I группы или престарелым старше 80 лет. Сумма коэффициентов зависит от страховых взносов, уплаченных в эти периоды.

Новые правила и категории для досрочного выхода на пенсию

В 2024 году женщины 1966 и мужчины 1961 года рождения могли выйти на пенсию по возрасту, в 2025 году — те, кто имеет право на досрочные выплаты. Пенсионные льготы предусмотрены для представителей профессий с тяжелыми условиями труда, многодетных матерей, жителей Крайнего Севера и сельской местности.

Калькулятор и деньгиКалькулятор и деньги
Калькулятор и деньги. Фото: 1MI

Для сельских пенсионеров сохраняется надбавка 25% к страховой пенсии при стаже работы в агропромышленности не менее 30 лет. С 2022 года этот бонус выплачивается даже после переезда в город.

Двойные выплаты для отдельных категорий

Определенным категориям, включая ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и инвалидов с военной травмой, предоставляется возможность одновременного получения двух пенсий. Право на двойные выплаты также распространяется на бывших военных, федеральных госслужащих и членов семей ликвидаторов Чернобыльской аварии.

Индексация пенсий в 2025 году: как изменятся выплаты пенсионерам с 1 января
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#Алина Гурицкая#Экономика#Выплаты#Россия#Пенсии#Индексация пенсий#Страховые пенсии#Социальные пенсии#Выплаты и пособия
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