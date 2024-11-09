Как вырастить грибы на подоконнике: советы от агронома Шубиной

Posted 9 ноября, 08:45
Published 9 ноября, 08:45
Modified 9 ноября, 08:47
Updated 9 ноября, 08:47
Эксперт рассказала о доступных методах культивации грибов вешенок в домашних условиях. Этот вид грибов требует минимальных усилий и особого ухода, что делает его идеальным для новичков.
Людмила Шубина подчёркивает, что вырастить привычные лесные грибы, такие как белые, подосиновики или лисички, в условиях квартиры невозможно, так как они требуют сложных природных условий и микоризы (симбиотических связей с корнями деревьев). Однако для вешенки это не проблема.
«Это один из самых простых грибов, который можно вырастить на соломенном, опилочном субстрате, особенно если использовать опилки лиственных пород», — поясняет Шубина в разговоре с АиФ-Новосибирске.
Вешенка — гриб-паразит, она хорошо растёт на древесных отходах, таких как пеньки и опилки, что делает её удобной для домашнего разведения. Основной субстрат можно составить из соломы, опилок или даже кофейной гущи, что позволяет адаптировать процесс под имеющиеся подручные материалы. К тому же вешенка довольно устойчива к перепадам температуры, поэтому её можно выращивать в условиях обычной квартиры.
Процесс культивации вешенок на подоконнике не требует специализированного оборудования и состоит из нескольких простых этапов:
Выбор и подготовка субстрата
Для начала необходимо подобрать основу для выращивания. Подойдут солома, древесные опилки лиственных деревьев, шелуха подсолнечника или гречихи. Эти материалы следует промыть и подвергнуть термической обработке, чтобы уничтожить возможные споры других грибов или бактерий.
Создание грибного блока
В подготовленный субстрат нужно внести мицелий вешенки (его можно приобрести в специализированных магазинах). Полученную смесь помещают в полиэтиленовый пакет, прокалывают его для вентиляции и ставят в тёмное место при температуре 18–22 °С. Примерно через две недели начнётся рост грибов.
Уход за грибницей
Как только на поверхности субстрата появятся первые плодовые тела, пакет можно перенести на подоконник, чтобы грибы получили свет. Основное условие — поддержание влажности. Для этого блок периодически увлажняют из пульверизатора. Через 2–3 недели грибы достигнут зрелости и будут готовы к сбору.
Этот процесс можно повторить несколько раз, так как блок способен давать несколько волн урожая. В среднем с одного такого грибного блока можно собрать до 2 кг вешенок.
Многие хотят вырастить шампиньоны, но по мнению Шубиной, это может оказаться непростой задачей для домашних условий. Шампиньоны растут на навозных грядках, поэтому их сложно развести в квартире». В отличие от вешенки, шампиньоны требуют постоянного доступа к навозу и специфической микрофлоры, что делает их менее доступными для начинающих грибоводов в условиях квартиры.
Кроме вешенок, агроном советует попробовать вырастить на балконе разнообразные растения, включая зелень и овощи. Главное — убедиться, что пространство позволяет разместить горшки, и следить за температурой в зимний период, чтобы избежать переохлаждения растений. Если же на балконе поддерживается оптимальная температура, то здесь можно вырастить не только грибы, но и такие овощи, как огурцы и помидоры.
Домашнее выращивание грибов — это не только увлекательное занятие, но и экологичная альтернатива для тех, кто хочет иметь доступ к свежим продуктам, выращенным собственными руками. Мицелий и субстрат можно повторно использовать для приготовления удобрений, что делает процесс замкнутым и безотходным. К тому же домашние грибы не содержат пестицидов и химикатов, что делает их полезным дополнением к рациону.