Как вырастить грибы на подоконнике: советы от агронома Шубиной

Домашнее выращивание грибов — это не только увлекательное занятие, но и экологичная альтернатива для тех, кто хочет иметь доступ к свежим продуктам, выращенным собственными руками. Мицелий и субстрат можно повторно использовать для приготовления удобрений, что делает процесс замкнутым и безотходным. К тому же домашние грибы не содержат пестицидов и химикатов, что делает их полезным дополнением к рациону.