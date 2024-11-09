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Posted 9 ноября, 08:45

Published 9 ноября, 08:45

Modified 9 ноября, 08:47

Updated 9 ноября, 08:47

О выращивании грибов дома

Как вырастить грибы на подоконнике: советы от агронома Шубиной

9 ноября 2024, 08:45
Фото: 1MI. О выращивании грибов дома

Новосибирский агроном Шубина рассказала, как вырастить грибы на подоконнике

В условиях городских квартир и зимних холодов выращивание грибов на подоконнике может показаться невыполнимой задачей, но агроном Людмила Шубина, кандидат сельскохозяйственных наук, уверяет, что это возможно.

Эксперт рассказала о доступных методах культивации грибов вешенок в домашних условиях. Этот вид грибов требует минимальных усилий и особого ухода, что делает его идеальным для новичков.

Почему именно вешенка?

Людмила Шубина подчёркивает, что вырастить привычные лесные грибы, такие как белые, подосиновики или лисички, в условиях квартиры невозможно, так как они требуют сложных природных условий и микоризы (симбиотических связей с корнями деревьев). Однако для вешенки это не проблема.

«Это один из самых простых грибов, который можно вырастить на соломенном, опилочном субстрате, особенно если использовать опилки лиственных пород», — поясняет Шубина в разговоре с АиФ-Новосибирске.
Лесные грибы вырастить дома невозможноЛесные грибы вырастить дома невозможно
Лесные грибы вырастить дома невозможно. Фото: 1MI

Вешенка — гриб-паразит, она хорошо растёт на древесных отходах, таких как пеньки и опилки, что делает её удобной для домашнего разведения. Основной субстрат можно составить из соломы, опилок или даже кофейной гущи, что позволяет адаптировать процесс под имеющиеся подручные материалы. К тому же вешенка довольно устойчива к перепадам температуры, поэтому её можно выращивать в условиях обычной квартиры.

Как вырастить вешенки в домашних условиях

Процесс культивации вешенок на подоконнике не требует специализированного оборудования и состоит из нескольких простых этапов:

  1. Выбор и подготовка субстрата

    Для начала необходимо подобрать основу для выращивания. Подойдут солома, древесные опилки лиственных деревьев, шелуха подсолнечника или гречихи. Эти материалы следует промыть и подвергнуть термической обработке, чтобы уничтожить возможные споры других грибов или бактерий.

  2. Создание грибного блока

    В подготовленный субстрат нужно внести мицелий вешенки (его можно приобрести в специализированных магазинах). Полученную смесь помещают в полиэтиленовый пакет, прокалывают его для вентиляции и ставят в тёмное место при температуре 18–22 °С. Примерно через две недели начнётся рост грибов.

  3. Уход за грибницей

    Как только на поверхности субстрата появятся первые плодовые тела, пакет можно перенести на подоконник, чтобы грибы получили свет. Основное условие — поддержание влажности. Для этого блок периодически увлажняют из пульверизатора. Через 2–3 недели грибы достигнут зрелости и будут готовы к сбору.

Дома лучше выращивать вешенкиДома лучше выращивать вешенки
Дома лучше выращивать вешенки. Фото: Изображение Midjourney

Этот процесс можно повторить несколько раз, так как блок способен давать несколько волн урожая. В среднем с одного такого грибного блока можно собрать до 2 кг вешенок.

Трудности с выращиванием шампиньонов

Многие хотят вырастить шампиньоны, но по мнению Шубиной, это может оказаться непростой задачей для домашних условий. Шампиньоны растут на навозных грядках, поэтому их сложно развести в квартире». В отличие от вешенки, шампиньоны требуют постоянного доступа к навозу и специфической микрофлоры, что делает их менее доступными для начинающих грибоводов в условиях квартиры.

Шампиньоны вырастить дома сложноШампиньоны вырастить дома сложно
Шампиньоны вырастить дома сложно. Фото: 1MI

Дополнительные советы для балкона: зелень и овощи

Кроме вешенок, агроном советует попробовать вырастить на балконе разнообразные растения, включая зелень и овощи. Главное — убедиться, что пространство позволяет разместить горшки, и следить за температурой в зимний период, чтобы избежать переохлаждения растений. Если же на балконе поддерживается оптимальная температура, то здесь можно вырастить не только грибы, но и такие овощи, как огурцы и помидоры.

Выращивание грибов: польза и экологичность

Домашнее выращивание грибов — это не только увлекательное занятие, но и экологичная альтернатива для тех, кто хочет иметь доступ к свежим продуктам, выращенным собственными руками. Мицелий и субстрат можно повторно использовать для приготовления удобрений, что делает процесс замкнутым и безотходным. К тому же домашние грибы не содержат пестицидов и химикатов, что делает их полезным дополнением к рациону.

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#Алина Гурицкая#Экология#Новосибирск#Грибы#Еда#Агроном#Выращивание
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