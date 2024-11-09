Кикшеринг все: электросамокаты убрали с улиц Новосибирска

По данным сервиса Woosh, за сезон было совершено около 3 миллионов поездок, что на 25% больше на одного пользователя по сравнению с прошлым годом. В общей сложности новосибирцы проехали 5,5 миллиона километров. Интересно, что около 85% поездок пришлось на деловые цели: многие горожане использовали самокаты для передвижения между жилыми районами, остановками общественного транспорта и местами работы, а также для посещения торговых и деловых центров.