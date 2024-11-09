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Posted 9 ноября, 09:53

Published 9 ноября, 09:53

Modified 9 ноября, 09:53

Updated 9 ноября, 09:53

Электросамокаты в Новосибирске

Кикшеринг все: электросамокаты убрали с улиц Новосибирска

9 ноября 2024, 09:53
Фото: atas.info. Электросамокаты в Новосибирске

В Новосибирске завершили сезон проката электросамокатов

В Новосибирске завершён сезон электросамокатов: 8 ноября в городе официально прекратилась аренда этого популярного городского транспорта. Выпавший снег и низкие температуры, установившиеся в регионе, стали причиной закрытия сезона, и теперь любителям прокатиться на самокате придётся ждать до весны.

По данным сервиса Woosh, за сезон было совершено около 3 миллионов поездок, что на 25% больше на одного пользователя по сравнению с прошлым годом. В общей сложности новосибирцы проехали 5,5 миллиона километров. Интересно, что около 85% поездок пришлось на деловые цели: многие горожане использовали самокаты для передвижения между жилыми районами, остановками общественного транспорта и местами работы, а также для посещения торговых и деловых центров.

С увеличением популярности электросамокатов росло и количество нарушений. В этом сезоне в Новосибирске зафиксировали свыше 6 тысяч случаев нарушения правил. Чаще всего это касалось неправильной парковки и проезда по автомобильным дорогам. Компания Woosh и сотрудники ГИБДД активно взаимодействовали, проводя рейды и образовательные мероприятия, чтобы повысить безопасность передвижения на самокатах и напомнить о правилах дорожного движения.

Среди мер, принятых для повышения безопасности, — внедрение технологии «Антитандем», которая автоматически снижает скорость при попытке катания вдвоём. Также сервис добавил тесты на когнитивные реакции для выявления состояния усталости или опьянения у пользователей.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск
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