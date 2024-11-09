Кикшеринг все: электросамокаты убрали с улиц Новосибирска

Posted 9 ноября, 09:53
Published 9 ноября, 09:53
Modified 9 ноября, 09:53
Updated 9 ноября, 09:53
По данным сервиса Woosh, за сезон было совершено около 3 миллионов поездок, что на 25% больше на одного пользователя по сравнению с прошлым годом. В общей сложности новосибирцы проехали 5,5 миллиона километров. Интересно, что около 85% поездок пришлось на деловые цели: многие горожане использовали самокаты для передвижения между жилыми районами, остановками общественного транспорта и местами работы, а также для посещения торговых и деловых центров.
С увеличением популярности электросамокатов росло и количество нарушений. В этом сезоне в Новосибирске зафиксировали свыше 6 тысяч случаев нарушения правил. Чаще всего это касалось неправильной парковки и проезда по автомобильным дорогам. Компания Woosh и сотрудники ГИБДД активно взаимодействовали, проводя рейды и образовательные мероприятия, чтобы повысить безопасность передвижения на самокатах и напомнить о правилах дорожного движения.
Среди мер, принятых для повышения безопасности, — внедрение технологии «Антитандем», которая автоматически снижает скорость при попытке катания вдвоём. Также сервис добавил тесты на когнитивные реакции для выявления состояния усталости или опьянения у пользователей.