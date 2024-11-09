Когда закончится СВО: эксперт назвал дату

Posted 9 ноября, 02:31
Published 9 ноября, 02:31
Modified 9 ноября, 02:33
Updated 9 ноября, 02:33
В беседе с журналистами он отметил, что избранный президентом США Дональд Трамп способен изменить расстановку сил на международной арене и повлиять на развитие конфликта.
По словам Антонова, приоритеты Соединённых Штатов, вероятно, сместились в сторону Ближнего Востока, где обостряется конфликт между Ираном и Израилем. Депутат полагает, что этот регион станет новой зоной интересов Вашингтона, что может уменьшить роль США в украинском конфликте. Антонов также напомнил о заявлениях Трампа, который обещал разрешить конфликт в течение первых 24 часов своего президентства, начавшегося бы 20 января 2025 года.
Депутат также добавил, что для достижения прочного мира важно учитывать российские условия. Если Соединённые Штаты учтут эти требования, шанс на окончание противостояния к концу 2025 года, по мнению Антонова, значительно возрастёт.