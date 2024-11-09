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Posted 9 ноября, 02:31

Published 9 ноября, 02:31

Modified 9 ноября, 02:33

Updated 9 ноября, 02:33

Ростислав Антонов

Когда закончится СВО: эксперт назвал дату

9 ноября 2024, 02:31
Фото: соцсети депутата. Ростислав Антонов

Новосибирский депутат предположил, что СВО может завершиться в 2025 году

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов выразил мнение, что специальная военная операция на Украине может завершиться уже в 2025 году.

В беседе с журналистами он отметил, что избранный президентом США Дональд Трамп способен изменить расстановку сил на международной арене и повлиять на развитие конфликта.

По словам Антонова, приоритеты Соединённых Штатов, вероятно, сместились в сторону Ближнего Востока, где обостряется конфликт между Ираном и Израилем. Депутат полагает, что этот регион станет новой зоной интересов Вашингтона, что может уменьшить роль США в украинском конфликте. Антонов также напомнил о заявлениях Трампа, который обещал разрешить конфликт в течение первых 24 часов своего президентства, начавшегося бы 20 января 2025 года.

Депутат также добавил, что для достижения прочного мира важно учитывать российские условия. Если Соединённые Штаты учтут эти требования, шанс на окончание противостояния к концу 2025 года, по мнению Антонова, значительно возрастёт.

Депутат Антонов: победа Трампа на выборах США может изменить ход СВО
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#Алина Гурицкая#Общество#Украина#Россия#Депутат#СВО#Специальная военная операция#Дональд Трамп
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