Когда закончится СВО: эксперт назвал дату

По словам Антонова, приоритеты Соединённых Штатов, вероятно, сместились в сторону Ближнего Востока, где обостряется конфликт между Ираном и Израилем. Депутат полагает, что этот регион станет новой зоной интересов Вашингтона, что может уменьшить роль США в украинском конфликте. Антонов также напомнил о заявлениях Трампа, который обещал разрешить конфликт в течение первых 24 часов своего президентства, начавшегося бы 20 января 2025 года.